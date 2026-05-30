Η Χρυσή Βίβλος του Champions League
Δείτε τις 24 ομάδες που έχουν κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης

Η Άρσεναλ ονειρευόταν τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά η Παρί επιβίωσε στο θρίλερ της Βουδαπέστης και διατήρησε τα σκήπτρα της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πανηγυρίζοντας back to back κατακτήσεις στο Champions League.

Αναλυτικά η Χρυσή Βίβλος του Champions League και του Κυπέλλου πρωταθλητριών:
Ρεάλ Μαδρίτης 15 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)

Μίλαν 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Λίβερπουλ 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Μπάγερν Μονάχου 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

Μπαρτσελόνα 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

Άγιαξ 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

Ίντερ 3 (1964, 1965, 2010)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (1968, 1999, 2008)

Μπενφίκα 2 (1961, 1962)

Γιουβέντους 2 (1985, 1996)

Νότιγχαμ Φόρεστ 2 (1979, 1980)

Πόρτο 2 (1987, 2004)

Τσέλσι 2 (2012, 2021)

Παρί Σεν Ζερμέν 2 (2025, 2026)

Μάντσεστερ Σίτι 1 (2023)

Άστον Βίλα 1 (1982)

Σέλτικ 1 (1967)

Αμβούργο 1 (1983)

Στεάουα Βουκουρεστίου 1 (1986)

Μαρσέιγ 1 (1993)

Φέγενορντ 1 (1970)

Αϊντχόφεν 1 (1988)

Ερυθρός Αστέρας 1 (1991)

Ντόρτμουντ 1 (1997)

