Η Χρυσή Βίβλος του Champions League
Δείτε τις 24 ομάδες που έχουν κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης
Η Άρσεναλ ονειρευόταν τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά η Παρί επιβίωσε στο θρίλερ της Βουδαπέστης και διατήρησε τα σκήπτρα της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πανηγυρίζοντας back to back κατακτήσεις στο Champions League.
Αναλυτικά η Χρυσή Βίβλος του Champions League και του Κυπέλλου πρωταθλητριών:
Ρεάλ Μαδρίτης 15 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024)
Μίλαν 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
Λίβερπουλ 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)
Μπάγερν Μονάχου 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
Μπαρτσελόνα 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)
Άγιαξ 4 (1971, 1972, 1973, 1995)
Ίντερ 3 (1964, 1965, 2010)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (1968, 1999, 2008)
Μπενφίκα 2 (1961, 1962)
Γιουβέντους 2 (1985, 1996)
Νότιγχαμ Φόρεστ 2 (1979, 1980)
Πόρτο 2 (1987, 2004)
Τσέλσι 2 (2012, 2021)
Παρί Σεν Ζερμέν 2 (2025, 2026)
Μάντσεστερ Σίτι 1 (2023)
Άστον Βίλα 1 (1982)
Σέλτικ 1 (1967)
Αμβούργο 1 (1983)
Στεάουα Βουκουρεστίου 1 (1986)
Μαρσέιγ 1 (1993)
Φέγενορντ 1 (1970)
Αϊντχόφεν 1 (1988)
Ερυθρός Αστέρας 1 (1991)
Ντόρτμουντ 1 (1997)
