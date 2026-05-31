Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Καθαρές οι εξετάσεις του, πήρε εξιτήριο από το 424 μετά την αδιαθεσία στη Θεσσαλονίκη

Στομεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής ο, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στονστην περιοχή της Αρετσούς, στην Καλαμαριά.Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής βρισκόταν στον ναό όταν παρουσίασε έντονη αδιαθεσία, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο σημείο έσπευσε, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε υπό τη συνοδεία περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, μεταξύ των οποίων αξονική τομογραφία και άλλοι διαγνωστικοί έλεγχοι, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν καθαρά. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την αξιολόγηση της κατάστασής του από τους θεράποντες ιατρούς, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεκουραστεί μετά το μικρό επεισόδιο αδιαθεσίας που υπέστη.«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής.»