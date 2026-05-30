Η Τσέλσι τρόλαρε την Άρσεναλ ποστάροντας την κούπα του Champions League
Οι «μπλε» παραμένουν η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης
Δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του δραματικού τελικού του Champions League, που βρήκε την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί με 4-3 στα πέναλτι της Άρσεναλ (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράτση) και ήρθε μία τρομερή επίδειξη... βρετανικού χιούμορ από την συμπολίτισσα Τσέλσι.
Οι κανονιέρηδες στον δεύτερο τελικό της ιστορίας τους διεκδικούσαν τον πρώτο τίτλο πρωταθλητών Ευρώπης, αλλά όπως στο Παρίσι το 2006 προηγήθηκαν όμως η Μπαρτσελόνα πήρε την κούπα, έτσι και φέτος άνοιξε νωρίς το σκορ, ωστόσο η Παρί έκανε την ανατροπή από την άσπρη βούλα (ισοφάρισε με πέναλτι αρχικά).
Η αποτυχία της Άρσεναλ να πάρει τον τίτλο δεν έμεινε ασχολίαση από την Τσέλσι, την μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει δύο φορές το τρόπαιο, με τους «μπλε» να ποστάρουν στους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media μια φωτογραφία από το Κύπελλο του Champions League (και άλλη μία με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) και την εξής λεζάντα:
«Ελάτε και επισκεφθείτε το σπίτι των τροπαίων στο Λονδίνο. Κλείστε το εισιτήριο σας για το τουρ στο Στάμφορντ Μπριτζ»
Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026
Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️
