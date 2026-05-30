Μπαρτζώκας για τους τελικούς με ΠΑΟ: Δύσκολη σειρά, απέναντι σε έναν φοβερό αντίπαλο
Δείτε τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, μετά την πρόκριση της ομάδας του στους τελικούς, για τις επικείμενες μάχες με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ΑΕΚ για να ελπίζει στην έκπληξη με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν με 95-68 και να παίρνουν το εισιτήριο για τους τελικούς της GBL όπου θα αντιμετωπίσει, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας, τον Παναθηναϊκό.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος.Μπαρτζώκας είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:
«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε και φυσικά ήταν ένας ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάνε και οι τελικοί και από ότι είδα κέρδισε και ο Παναθηναϊκός, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, για εμάς ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τέστ. Μας βοήθησε το γεγονός πως οι αγώνες δεν ξεκίνησαν αμέσως μετά το Final Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά, οι μέρες που προστίθενται μας βοηθούν στην προετοιμασία και στη συγκέντρωσή μας».
Για την απουσία του Γουόρντ: «Δεν τραυματίστηκε ο Γουόρντ. Εμείς κάναμε περίπου 20 μέρες προετοιμασία για το Final Four, αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να διατηρηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε Δευτέρα και Τρίτη προπόνηση και για να προετοιμαστούμε τακτικά σε μια δύσκολη σειρά που θα παίξουμε απέναντι σε ένα φοβερό αντίπαλο».
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Έλληνας τεχνικός τόνισε:
«Είναι σημαντικό για εμάς να μην υπάρχει ενδεχόμενο τρίτου παιχνιδιού γιατί θα έπρεπε να παίξουμε Δευτέρα και Τετάρτη. Νομίζω σε γενικές γραμμές παίξαμε ένα σοβαρό παιχνίδι. Το ελέγξαμε. Όταν αρχίσαμε να παίζουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και επιθετικά και αμυντικά πήραμε τη διαφορά που θέλαμε. Ανοίξαμε το rotation και είναι σημαντικό.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για όλη τη σεζόν. Έπαιξε τελικό στο BCL κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό πιστοποιεί την αξία τους. Αυτό δείχνει και τη δυσκολία για εμάς που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα που δεν είναι ευκαταφρόνητη.
Συγχαρητήρια και στην ομάδα μας. Τώρα κρίνεται ένας τίτλος την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει».
