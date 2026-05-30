Βίντεο: Επεισόδια στο Παρίσι και μάχες οπαδών με τις αστυνομικές δυνάμεις την ώρα του τελικού του Champions League
Χιλιάδες οπαδοί της Παρί είχαν συγκεντρωθεί στο Παρκ Ντε Πρενς και σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League και από νωρίς υπάρχουν αψιμαχίες με τις αστυνομικές δυνάμεις
Με τον κύριο όγκο των οπαδών που δεν μπόρεσε να βρεθεί στη Βουδαπέστη να είναι εντός και εκτός του Παρκ Ντε Πρενς (η έδρα της Παρί), από νωρίς η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι.
🇨🇵 París, Francia | 🔴 En el contexto de la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal, esto ha ocurrido en París cuando el Arsenal ha marcado un gol al equipo parisino. Imágenes de los alrededores del Parque de los Príncipes. pic.twitter.com/LdWX2YaCwb— 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) May 30, 2026
Με τον τελικό να ξεκινά με το γρήγορο γκολ της Άρσεναλ (6' Χάβερτς) προέκυψαν και οι πρώτες εντάσεις με απογοητευμένους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιά και σε μια στάση λεωφορείων, που απάντησαν με χρήση χημικών για να ακολουθήσουν οδομαχίες...
Nouvelle charge de la police aux abords du Parc des Princes après des tirs de mortier d’artifice.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Des supporters du PSG sans billet se sont regroupés aux alentours du Parc des Princes, où la finale de la Ligue des Champion est retransmise. pic.twitter.com/6YcY02SpMV
Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, οι Αρχές προχώρησαν σε δέκα προσαγωγές, ενώ στο 18ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας εντοπίστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με σιδηρολοστούς τις οποίες και εγκλώβισαν.
Paris : premières tensions autour du Parc des Princespic.twitter.com/mw0NcoiZfp— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 30, 2026
Finale LDC : selon BFM, 150 personnes ont tenté de s'introduire dans le Parc des Princes à Paris #PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/lYKJzQoUrb— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 30, 2026
