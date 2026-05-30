Βίντεο: Επεισόδια στο Παρίσι και μάχες οπαδών με τις αστυνομικές δυνάμεις την ώρα του τελικού του Champions League
Χιλιάδες οπαδοί της Παρί είχαν συγκεντρωθεί στο Παρκ Ντε Πρενς και σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League και από νωρίς υπάρχουν αψιμαχίες με τις αστυνομικές δυνάμεις

Από πολύ νωρίς το Παρίσι κινήθηκε σε ρυθμούς Champions League και αποδείχθηκε ότι οι... πολεμικές προετοιμασίες που έκαναν τα καταστήματα στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν απαραίτητες.

Με τον κύριο όγκο των οπαδών που δεν μπόρεσε να βρεθεί στη Βουδαπέστη να είναι εντός και εκτός του Παρκ Ντε Πρενς (η έδρα της Παρί), από νωρίς η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι.



Με τον τελικό να ξεκινά με το γρήγορο γκολ της Άρσεναλ (6' Χάβερτς) προέκυψαν και οι πρώτες εντάσεις με απογοητευμένους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιά και σε μια στάση λεωφορείων, που απάντησαν με χρήση χημικών για να ακολουθήσουν οδομαχίες...



Όπως ενημέρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, οι Αρχές προχώρησαν σε δέκα προσαγωγές, ενώ στο 18ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας εντοπίστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με σιδηρολοστούς τις οποίες και εγκλώβισαν.

