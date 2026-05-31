Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από μεγάλο κυματισμό που προκάλεσε ταχύπλοο στην Ζάκυνθο
Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της λέμβου

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου για τον τραυματισμό δύο αλλοδαπών (υπήκοοι Αγγλίας), ηλικίας 55 και 58 ετών, από τους 5 συνολικά επιβαίνοντες σε μία εκμισθούμενη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή «ΚΕΡΙ» της Ζακύνθου.

Κατά δήλωση της κυβερνήτη και των επιβαινόντων, κατά την επιστροφή της λέμβου από περιηγητικό πλου προς τον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, ένα παραπλέον σκάφος που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης στη μέση και το αριστερό πόδι, αντίστοιχα.

Η λέμβος κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, απ’ όπου οι δύο τραυματισθείσες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της λέμβου για παράβαση του άρθρου 314 παρ. Β’ 2 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη κατά συρροή από υπόχρεο».
