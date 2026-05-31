Στα νερά του Σαρωνικού το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA Masters 2026

Με την τελετή έναρξης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στις 19:00, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στη Νέα Μαρίνα Αλίμου, ξεκινά και επίσημα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA Masters 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο την Ελλάδα και τον Σαρωνικό ως επίκεντρο της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας.Στη φετινή, 43η διοργάνωση —η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά σε ελληνικά νερά— συμμετέχουν συνολικά 159 ιστιοπλόοι, ηλικίας από 30 έως και 90 ετών, προερχόμενοι από 24 χώρες και 5 ηπείρους. Ανάμεσά τους βρίσκονται Ολυμπιονίκες και πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι οποίοι επιστρέφουν σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό στίβο, όπως είναι αυτός του Σαρωνικού.Οι διοργανωτές του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου έχουν προχωρήσει σε σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με στόχο την άρτια φιλοξενία των αθλητών, των προπονητών και των συνοδών τους. Ήδη, από τις πρώτες προπονήσεις, οι συμμετέχοντες εκφράζουν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ποιότητα των υποδομών, ενώ παράλληλα δηλώνουν ανυπόμονοι για την έναρξη των ιστιοδρομιών, προκειμένου να δοκιμαστούν στον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Σαρωνικού.Αναφορικά με τη συμμετοχή ανά χώρα, την πρώτη θέση κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 26 ιστιοπλόους, ακολουθούν η Αυστραλία με 22, η Ιταλία με 16 και η Ελλάδα με 15 συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.Στο αγωνιστικό σκέλος, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 12 ιστιοδρομίες, με δύο κούρσες ημερησίως, από την 1η έως τις 7 Ιουνίου (με εξαίρεση την 4η Ιουνίου που είναι ημέρα ανάπαυσης). Οι αθλητές θα διατηρήσουν στη συνολική βαθμολογία τους τις 11 καλύτερες επιδόσεις, απορρίπτοντας τη χειρότερη.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσθήκη της κατηγορίας ILCA 6 Super Legend για ιστιοπλόους άνω των 85 ετών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον διαχρονικό χαρακτήρα του θεσμού. Συνολικά, οι συμμετέχοντες κατανέμονται σε έξι ηλικιακές κατηγορίες, από την Apprentice (30-44 ετών) έως την Super Legend (85+), αποτυπώνοντας τη μοναδική φιλοσοφία του πρωταθλήματος που ενώνει γενιές αθλητών.Το πρόγραμμα της διοργάνωσης ξεκινά την Κυριακή 31 Μαΐου με καταμέτρηση σκαφών, δοκιμαστική ιστιοδρομία και τη συνάντηση κυβερνητών και προπονητών, πριν από την τελετή έναρξης. Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν από 1 έως 3 και από 5 έως 7 Ιουνίου, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή λήξης το Σάββατο 7 Ιουνίου στις 19:30.Διοργανωτής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ILCA Masters 2026 είναι ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ενώ το πρωτάθλημα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αθλητισμού, καθώς και του Δήμου Αλίμου.