Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της Basket League, καθώς οι «αιώνιοι» κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο με «σκούπα» στα ημιτελικά.Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ μετά και τη νίκη του στη SUNEL Arena με 68-95, ενώ με «σκούπα» πέρασε και ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη με 102-94.Το πρόγραμμα των τελικώνGame 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)