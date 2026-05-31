ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο κέντρο της Αθήνας, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λουίς Ενρίκε: Η Άρσεναλ σκόραρε από τύχη, αλλά μετά ένιωσε την πίεση
SPORTS
Παρί Σεν Ζερμέν Άρσεναλ Champions League Λούις Ενρίκε

Λουίς Ενρίκε: Η Άρσεναλ σκόραρε από τύχη, αλλά μετά ένιωσε την πίεση

Χαρακτήρισε τυχερό το γκολ της Άρσεναλ και στάθηκε στην πίεση που κατάφερε να εφαρμόσει για το υπόλοιπο του τελικού η Παρί για να κατακτήσει το Champions League

Λουίς Ενρίκε: Η Άρσεναλ σκόραρε από τύχη, αλλά μετά ένιωσε την πίεση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από σκληρή μάχη που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να λυγίσει την Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης και να κατακτήσει το Champions League σε διαδοχικές χρονιές.

Αν και οι Gunners ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς στο ματς, οι Γάλλοι πήραν γρήγορα τα ηνία και την πρωτοβουλίας των κινήσεων, δημιούργησαν έναν ασφυκτικό κλοιό και κατάφεραν στο δεύτερο ημίχρονο να φέρουν το ματς στα ίσα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, χαρακτήρισε τυχερό το προβάδισμα των Gunners και εστίασε στην πίεση που εφάρμοσε η ομάδα του για να ανατρέψει τα δεδομένα.


«Το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Άρσεναλ. Σκόραραν από τύχη, αλλά μετά ένιωσαν την πίεση. Ξέρουν πώς να αμύνονται, αλλά κι εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο να κάνουμε επιθέσεις απέναντι σε ομάδες με πολλούς παίκτες πίσω από τη μπάλα. Αλλά είναι δυνατοί σωματικά, μπορούν να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή.

Έπρεπε να ισοφαρίσουμε το ματς και στο τέλος είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε το τρόπαιο» τόνισε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση στον τελικό του Champions League.

gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης