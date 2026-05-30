Ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε έξαλλα την επικράτηση της Παρί στον τελικό του Champions League, δείτε βίντεο
Μία εβδομάδα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Euroleague, ο Γάλλος άσος δεν έκρυψε τη χαρά του για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της Παρί Σεν Ζερμέν
Η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η 9η ομάδα που φτάνει σε back to back κατάκτηση τίτλου στο Champions League κι ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε μέσα σε λίγες ημέρες έναν δεύτερο τίτλο πρωταθλητή Ευρώπης.
Βέρος Παριζιάνος ο άσος του Ολυμπιακού παρακολούθησε με αγωνία τα 120 λεπτά και τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεσπάσει μετά την τελευταία εκτέλεση του Γκάμπριελ που έστειλε τη μπάλα στην κερκίδα και τους φίλους της Παρί στα ουράνια...
Ο Γάλλος παρακολουθούσε το ματς μαζί με τον συμπαίκτη του Σακίλ ΜακΚίσικ ο οποίος κατέγραψε τις αντιδράσεις του και όπως έγραψε στο πόστ που έκανε: «Αυτή ήταν μια καλή εβδομάδα για τον Εβάν Φουρνιέ».
Evan Fournier took Paris Saint-Germain’s Champions League title win completely calmly... 😂😂🏆— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) May 30, 2026
Via: @ShaqInTheBox #olympiacosbc #fournier #euroleague #paobc pic.twitter.com/tAzGJs6yir
