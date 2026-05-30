Δάκρυα και απογοήτευση στους οπαδούς της Άρσεναλ μετά τον χαμένο τελικό, δείτε βίντεο
Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού στο Champions League ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία (1-1).
Βίοι αντίθετοι, η Άρσεναλ έχασε και τον δεύτερο τελικό που συμμετείχε μετά το 2006 στο Παρίσι, όταν είχε ηττηθεί 2-1 με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα. Βαρύ όμως ήταν το κλίμα και στις τάξεις των φίλων της Άρσεναλ μετά την ήττα της ομάδας τους στη διαδικασία των πέναλτι. Οι οπαδοί των «Κανονιέρηδων» παρακολούθησαν με αγωνία την κρίσιμη διαδικασία, με την ένταση να κορυφώνεται σε κάθε εκτέλεση. Ωστόσο, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Λονδρέζους απογοητευμένους, με τις εικόνες θλίψης να καταγράφονται τόσο στις εξέδρες όσο και έξω από το γήπεδο.
The Arsenal fans reaction to losing the Champions League on penalties 🔴 pic.twitter.com/ZFQI84c08f— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2026
