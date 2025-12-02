Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να σκοράρει κόντρα σε «ανίκητο» τερματοφύλακα ρομπότ - Δείτε βίντεο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Ρομπότ τερματοφύλακας

Ο Πορτογάλος βρήκε τελικά το αδύναμο σημείο του ρομπότ, εφαρμόζοντας ένα κόλπο που βασίζεται στην τεχνική

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε μπροστά σε μία ασυνήθιστη πρόκληση: να αντιμετωπίσει έναν «ρομποτικό τερματοφύλακα» που φαινόταν να είναι ανίκητος. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ωστόσο, απέδειξε ότι η ευφυΐα και η τεχνική του υπερτερούν ακόμα και της τέλειας μηχανής.

Μετά από αρκετές προσπάθειες, ο Ρονάλντο συνειδητοποίησε ότι η δύναμη δεν ήταν η λύση. Παρόλο που τα δυνατά του σουτ παραλίγο να εκτροχιάσουν το ρομπότ, αυτό δεν ήταν αρκετό για να σκοράρει.

Ο Πορτογάλος βρήκε τελικά το αδύναμο σημείο του ρομπότ, εφαρμόζοντας ένα κόλπο που βασίζεται στην τεχνική.  Αντί για ένα ευθύ, δυνατό χτύπημα, ο Ρονάλντο επιχείρησε ένα σουτ με φάλτσο.

Η τροχιά της μπάλας, την οποία αδυνατούσε να προβλέψει ο προγραμματισμός του ρομπότ, ήταν αρκετή για να νικήσει τη «μηχανή» και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.




