Παναθηναϊκός: Με Ντέσερς η αποστολή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ο Νιγηριανός φορ είναι διαθέσιμος για το σπουδαίο παιχνίδι της Κυριακής

Επέστρεψε σε αποστολή του Παναθηναϊκού μετά από 2 μήνες ο Σιρίλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός απουσίαζε από τα τέλη Σεπτεμβρίου λόγω τραυματισμού αλλά επέστρεψε και είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής (21:00) στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ για την 12η ημέρα της Stoiximan Super League 1. 

O Ντέσερς μάλιστα είχε σκοράρει και κόντρα στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.


Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού 

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος».


