Στο τελικό στάδιο καρκίνου ο έξι φορές χρυσός Ολυμπιονίκης Κρις Χόι - «Κατά κάποιον τρόπο βελτίωσε τη ζωή μου»

Τον Οκτώβριο του 2024, ο 49χρονος επιβεβαίωσε ότι ο αρχικός καρκίνος είχε εξαπλωθεί στα οστά του, με τους γιατρούς να του δίνουν δύο έως τέσσερα χρόνια ζωής