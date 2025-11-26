Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Στο τελικό στάδιο καρκίνου ο έξι φορές χρυσός Ολυμπιονίκης Κρις Χόι - «Κατά κάποιον τρόπο βελτίωσε τη ζωή μου»
Τον Οκτώβριο του 2024, ο 49χρονος επιβεβαίωσε ότι ο αρχικός καρκίνος είχε εξαπλωθεί στα οστά του, με τους γιατρούς να του δίνουν δύο έως τέσσερα χρόνια ζωής
Ο έξι φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας Σερ Κρις Χόι που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη, τώρα δηλώνει ότι η διάγνωση του καρκίνου είναι σε τελικό στάδιο και έχει βελτιώσει τη ζωή του «κατά κάποιον τρόπο», επειδή έχει αλλάξει την οπτική του.
Τον Οκτώβριο του 2024, ο 49χρονος επιβεβαίωσε ότι ο αρχικός καρκίνος είχε εξαπλωθεί στα οστά του, με τους γιατρούς να του δίνουν δύο έως τέσσερα χρόνια ζωής.
«Αναμφίβολα, αυτό άλλαξε τη ζωή μου, αλλά πιστεύω ότι κατά κάποιον τρόπο τη βελτίωσε», δήλωσε ο Χόι.
«Άλλαξε την οπτική μου για πολλά πράγματα. Δεν με ενοχλούν πια τα μικρά πράγματα. Προσπαθώ να επικεντρώνομαι στο εδώ και τώρα, να απολαμβάνω τη στιγμή, να αξιοποιώ στο έπακρο την ημέρα και να βρίσκω κάτι θετικό σε κάθε κατάσταση. Και τουλάχιστον, προσπαθώ να απορρίπτω την αρνητικότητα, γιατί σε καταβάλλει. Αν μπορείς, σε οποιαδήποτε κατάσταση, να αναζητάς τα θετικά και να περιβάλλεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που κάνουν το ίδιο.
«Είμαι καλά. Μπορώ να συνεχίσω να κάνω όλα τα πράγματα που μου αρέσουν, να περνάω πολύ χρόνο με την οικογένειά μου και ελπίζω να είμαι εδώ για πολύ καιρό ακόμα».
Νωρίτερα φέτος, ο Χόι δήλωσε στο Sky Sports ότι είχε «μπεί σε μια φάση σταθερότητας» στη θεραπεία του.
Ο Σκωτσέζος κέρδισε έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ένα ασημένιο μεταξύ 2000 και 2012, καθιστώντας τον τον δεύτερο πιο διακεκριμένο Ολυμπιονίκη της Βρετανίας μετά τον Σερ Τζέισον Κένι(επτά χρυσά). Κέρδισε επίσης 11 χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 34 τίτλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο πριν αποσυρθεί το 2013.
