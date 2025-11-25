Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Επέστρεψε ο Μπρούνο, μοναδικός απών ο Πασχαλάκης

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέντη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε εν συνεχεία την αποστολή. 

Εκτός ο Πασχαλάκης, επέστρεψε ο Μπρούνο σε αποστολή. «Πρώτη» για τον Μπότη.

Η αποστολή για το παιχνίδι απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ.




1 ΣΧΟΛΙΟ

