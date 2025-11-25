Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Επέστρεψε ο Μπρούνο, μοναδικός απών ο Πασχαλάκης
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League.
Οι ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέντη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε εν συνεχεία την αποστολή.
Εκτός ο Πασχαλάκης, επέστρεψε ο Μπρούνο σε αποστολή. «Πρώτη» για τον Μπότη.
Η αποστολή για το παιχνίδι απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
Οι ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέντη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε εν συνεχεία την αποστολή.
Εκτός ο Πασχαλάκης, επέστρεψε ο Μπρούνο σε αποστολή. «Πρώτη» για τον Μπότη.
Η αποστολή για το παιχνίδι απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγρίνιο, Νοέμβριος 2006: 19 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία των πέντε κυνηγών που συγκλόνισε την Αιτωλοακαρνανία
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Η τραγική ιστορία της Λόνι Γουίλισον: Από διάσημο μοντέλο με μεγάλη περιουσία, άστεγη στους δρόμους να τρώει από τα σκουπίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα