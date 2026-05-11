Ο Γουεμπανιάμα έγραψε αρνητική ιστορία με την αγκωνιά που έφερε την αποβολή του στον αγώνα των Σπερς με τους Τίμπεργουλβς, δείτε βίντεο
Την πρώτη αποβολή στην καριέρα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα έφερε η αγκωνιά που έριξε στον Ναζ Ριντ στην αρχή του δεύτερο 12λεπτου του αγώνα των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς που έληξε με νίκη των «λύκων» με 114-109 κάνοντας το 2-2 στη σειρά των play off του ΝΒΑ.

Η αποβολή ήρθε μετά τον έλεγχο του βίντεο της φάσης που σημειώθηκε 8:39 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δωδεκάλεπτου μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Γάλλου σούπερ σταρ των Σπερς.

Όπως αναφέρει το ESPN αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας All-Star αποβάλεται από αγώνα play off στην εποχή των play-by-play από το 1997-98.

Victor Wembanyama ejected from Game 4 for elbowing Naz Reid 😳 | NBA on ESPN


Μέχρι τη στιγμή της αποβολή του ο Γουεμπανιάμα είχε γράψει τέσσερις πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρία φάουλ σε 13 λεπτά.

Για μια αποβολή όπως αυτή του Wemby προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 2.000 δολαρίων ενώ η φάση θα εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές για πιθανές επιπλέον πειθαρχικές κυρώσεις.

