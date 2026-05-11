Ως ΩΡΛ δεν μπορώ να μιλάω δημοσίως ως ειδικός για τον χανταϊό, λέει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Ως ΩΡΛ δεν μπορώ να μιλάω δημοσίως ως ειδικός για τον χανταϊό, λέει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Ο Γιώργος Σιδέρης σχολίασε δηκτικά γιατρούς που τοποθετούνται επί του θέματος σε τηλεοπτικές εκπομπές παρότι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο και χαρακτήρισε ανεύθυνη τη δημόσια συζήτηση για τον Έλληνα επιβάτη του Hondius
Αναρμόδιος να τοποθετηθεί για το θέμα του χανταϊού δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Αθηνων Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) καθώς και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», Γιώργος Σιδέρης. Παρότι πρόεδρος επιστημονικού σωματείου όπως αναφέρει σε δήλωσή του η ιατρική του ειδικότητα δεν του επιτρέπει να έχει γνώση του θέματος, αναφέροντας ότι πρέπει να τοποθετούνται μόνο οι ειδικοί, όπως είναι οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ. Παράλληλα, σχολιάζει δηκτικά γιατρούς που τοποθετούνται επί του θέματος σε τηλεοπτικές εκπομπές παρότι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο.
«Με αφορμή δεκάδες τηλεφωνήματα δημοσιογράφων τις τελευταίες ημέρες ως Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν δηλώνω ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην ανεύθυνη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση του χανταϊού και του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά στο ΠΓΝ "Αττικόν". Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσεις από το νοσοκομείο, τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Σιδέρης και προσθέτει: «Ως ΩΡΛ δεν θεωρώ επιστημονικά ορθό να τοποθετούμαι δημοσίως ως "ειδικός" σε αντικείμενα που δεν αποτελούν το γνωστικό μου πεδίο.
Είναι τουλάχιστον θλιβερό και γελοίο να εμφανίζεται δημόσια ο καθένας και να προβαίνει σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, καλλιεργώντας σύγχυση χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς πλήρη (πολλές φορές ούτε καν στοιχειώδη) γνώση των πραγματικών δεδομένων. Τα ζητήματα δημόσιας υγείας απαιτούν σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστημονική γνώση - όχι τηλεοπτικούς διαγωνισμούς εντυπώσεων. Την ίδια στάση έχω τηρήσει και σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου μέρος των ΜΜΕ αναζητά υπερβολή και επικοινωνιακή εκμετάλλευση, ενώ διάφοροι άσχετοι αξιοποιούν την ιδιότητα του συνδικαλιστή για να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ διατυπώνοντας αντιεπιστημονικές και ανεύθυνες απόψεις.
Την ίδια στιγμή, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι δεν επιδεικνύεται η ίδια «ευαισθησία» και η ίδια πίεση από τα μέσα ενημέρωσης όταν οι νοσοκομειακοί γιατροί αναδεικνύουν καθημερινά τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ: τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωση, την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων.
Μακάρι να υπήρχε η ίδια επιμονή και δημοσιότητα όταν αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.».
«Με αφορμή δεκάδες τηλεφωνήματα δημοσιογράφων τις τελευταίες ημέρες ως Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν δηλώνω ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην ανεύθυνη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση του χανταϊού και του Έλληνα επιβάτη του MV Hondius, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά στο ΠΓΝ "Αττικόν". Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσεις από το νοσοκομείο, τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Σιδέρης και προσθέτει: «Ως ΩΡΛ δεν θεωρώ επιστημονικά ορθό να τοποθετούμαι δημοσίως ως "ειδικός" σε αντικείμενα που δεν αποτελούν το γνωστικό μου πεδίο.
Είναι τουλάχιστον θλιβερό και γελοίο να εμφανίζεται δημόσια ο καθένας και να προβαίνει σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, καλλιεργώντας σύγχυση χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς πλήρη (πολλές φορές ούτε καν στοιχειώδη) γνώση των πραγματικών δεδομένων. Τα ζητήματα δημόσιας υγείας απαιτούν σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστημονική γνώση - όχι τηλεοπτικούς διαγωνισμούς εντυπώσεων. Την ίδια στάση έχω τηρήσει και σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου μέρος των ΜΜΕ αναζητά υπερβολή και επικοινωνιακή εκμετάλλευση, ενώ διάφοροι άσχετοι αξιοποιούν την ιδιότητα του συνδικαλιστή για να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ διατυπώνοντας αντιεπιστημονικές και ανεύθυνες απόψεις.
Την ίδια στιγμή, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι δεν επιδεικνύεται η ίδια «ευαισθησία» και η ίδια πίεση από τα μέσα ενημέρωσης όταν οι νοσοκομειακοί γιατροί αναδεικνύουν καθημερινά τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ: τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωση, την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων.
Μακάρι να υπήρχε η ίδια επιμονή και δημοσιότητα όταν αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα