Μεντιλίμπαρ: H Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και αξίζει σεβασμό, ο Ολυμπιακός να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του

Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ήμουν η ιδέα του παιχνιδιού ήταν πάντα η ίδια. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει λίγες φορές γιατί κερδίζει σχεδόν όλα τα ματς που δίνει. Δεν έχει σημασία αν είσαι μικρότερος από τον αντίπαλο, αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε τη δική μας νοοτροπία, να δείξουμε τη δική μας ποιότητα και να κάνουμε ένα καλό ματς για να κερδίσουμε το παιχνίδι.Δε νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ, είναι πάντα μία κορυφαία και ποιοτική ομάδα με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Αν υπάρχει επιθυμία απ’ όλους τους παίκτες να αγωνίζονται αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες σε όλο τον κόσμο, είναι κάτι που πρέπει να κρίνει ο προπονητής. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλάζουν οι βασικές ενδεκάδες με τον Τσάμπι Αλόνσο σε σχέση με άλλες χρονιές, έχει συνεχώς αλλαγές. Σε γενικές γραμμές το στιλ του παιχνιδιού της δεν έχει αλλάξει και παραμένει μία κορυφαία ομάδα με ποιότητα.Έχει τους καλύτερους παίκτες οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στο δικό τους παιχνίδι. Μου έχει τύχει να παίζει κάθετα και με άμεσο ποδόσφαιρο και στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εντελώς το παιχνίδι της. Εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε γιατί αν αποφασίσει να βγει ψηλά και να μας πιέσει τότε θα είναι οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι σε φυσική κατάσταση, σε ποιότητα και για αυτό αγωνίζονται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ό,τι αποφασίσει να κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο.Είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και τη σεβόμαστε. Το ίδιο είναι για εμάς όποια Ρεάλ Μαδρίτης και αν έχουμε απέναντί μας. Έχει παίκτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να σε βλάψουν ακόμη και αν εσύ δεν κάνεις κάποιο λάθος στο γήπεδο. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός, να παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί και αν το καταφέρουμε τότε οποιαδήποτε ομάδα δυσκολεύεται απέναντί μας και ιδιαίτερα μέσα στο γήπεδό μας.Δεν έχει καμία σημασία που έχει τόσες απουσίες, με όποιους και αν παίξει είναι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης άρα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Πιστεύουμε ότι θα έχει μία άμυνα με τέσσερις αμυντικούς ή πέντε σε κάποια σημεία του αγώνα. Δε μας απασχολεί ποιος θα αγωνιστεί, για εμάς είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και είναι το ίδιο, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο να ανοίξουμε την αντίπαλη άμυνα.Για εμάς να παίζουμε στο UEFA Champions League είναι μία επιβράβευση που πρέπει να απολαύσουμε. Δεν αλλάζουν οι στόχοι μας για το πρωτάθλημα και το κύπελλο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε, θα ήταν θαύμα να κατακτήσουμε το Champions League, αλλά δεν πάμε μόνο για να ακούσουμε τη μουσική, πάμε για να παλέψουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.