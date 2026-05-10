Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια 2-1 τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη 2η θέση, δείτε τα γκολ

play outs μεγάλοι κερδισμένοι ήταν Κηφισιά και Παναιτωλικός που νίκησαν στις έδρες Πανσερραϊκού και Ατρόμητου αντίστοιχα με την ΑΕΛ και τον Αστέρα να μένουν στο 1-1 που κρατά την ομάδα της Τρίποληγς εκτός επικίνδυνης ζώνης και την ΑΕΛ στο -3.

1. ΑΕΚ 70

2. ΠΑΟΚ 62

3. Ολυμπιακός 62

4. Παναθηναϊκός 51

Διπλό παραμονής για την Κηφισιά με αντεπίθεση στο 2ο ημίχρονο του αγώνα στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ, κόντρα στη ροή του ματς, στο 28' με τον Ιβάν.

Ωραία μπαλιά από τον Δοϊρανλή, ο Ριέρα γύρισε την μπάλα στον Ιβάν ο οποίος πρόλαβε τον Μποτία και νίκησε τον Ραμίρεζ για το 1-0.

Η Κηφισιά σκόραρε στο 48' με τον Θεοδωρίδη αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά στο 63' ήρθε το 1-1.

Ο Κονατέ σέντραρε και στο 63' ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε με πλασέ. Ο Θεοδωρίδης με υπέροχη ενέργεια από τα δεξιά έβγαλε μπαλιά στον Μπένι ο οποίος με πλασέ έγραψε το 1-2 στο 85'.

Χρυσό βαθμό στη Λάρισα από την ΑΕΛ πήρε ο Αστέρας Τρίπολης.

Η ομάδα της Αρκαδίας αν και οι Θεσσαλοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς κατάφερε να προηγηθεί. Στο Στο 19’ ο Μπαρτόλο έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, ο Αλμύρας έσπασε την μπάλα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ από κοντά διαμόρφωσε το 0-1.

Η ΑΕΛ όμως έφτασε στην ισοφάριση στο 39'. Ο Σαγάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πασά να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά για το 1-1.

Στο 60’ ο Ευαγγέλου υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, όμως μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του.

Στο 66΄ ο Σαγκάλ πλάσαρε από τα δεξιά, όμως ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-1 μέχρι το φινάλε.

Ανατροπή σε 11' και νίκη στο Περιστέρι για τον Παναιτωλικό. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 7' με σουτ του Τσούμπερ μετά από σέντρα του Ουκάκι και στο 9' πέτυχε και 2ο γκολ με τον Μουτουσαμί αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR λόγω φάουλ του Μπακού στον Μαυρία στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Ατρόμητος κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά στην επανάληψη ο Παναιτωλικός έδειξε πόσο ήθελε το ματς.

Η είσοδος στον αγώνα των Μπουχαλάκη, Ματσάν ανέβασε τα... καναρίνια. Στο 51' ο Ματσάν ισοφάρισε μετά από ωραία μπαλιά του Σμυρλή και στο 62' ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR και ο Γκαρσία έγραψε το 1-2.

Τρία λεπτά νωρίτερα είχε ακυρωθεί - με την υπόδειξη του VAR - ως οφσάιντ το φοβερό γκολ του Μπάκου.

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

1. Ατρόμητος 40

2. Κηφισιά 37

3. Παναιτωλικός 34

4. Αστέρας Τρίπολης 29

5. Πανσερραϊκός 28

6. ΑΕΛ 26

