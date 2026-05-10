Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια 2-1 τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 και θα παλέψουν για τη 2η θέση, δείτε τα γκολ
Σε μια βραδιά θρίλερ το φινάλε είχε happy end για την ΑΕΚ που με buzzer beater του Ζοάο Μάριο νίκησε 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε τον τίτλο - Η Ένωση είναι πλέον στο +8 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που έμειναν στο 1-1 και ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε
Αυτές τις μαγικές στιγμές με την απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων, με την αγωνία που θα τη ζήλευε και ο κορυφαίος σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, μόνο ο αθλητισμός μπορεί να τις χαρίζει...
Για 62' λεπτά η ΑΕΚ έμοιαζε εγκλωβισμένη από τον Παναθηναϊκό και για άλλα δέκα (έως το 72' όσο παρέμενε το 0-1 με το γκολ του Τεττέη) έδειχνε ικανή για ένα χαρακίρι που θα έβαζε φωτιά στη μάχη του τίτλου... Αλλά η ισοφάριση του Ζίνι (72') και το γκολ του Ζοάο Μάριο (μόλις το δεύτερο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα), το οποίο αποδείχθηκε χρυσό, καθώς στο Καραϊσκάκη δεν υπήρχε νικητής, χάρισαν στην ΑΕΚ τον 14ο τίτλο της ιστορίας της!
Από την κόλαση στο παράδεισο και το ανάποδο δρομολόγιο έκαναν οι ερυθρόλευκοι οι οποίοι εμφανώς ανώτεροι από τον ΠΑΟΚ προηγήθηκαν 1-0 στο 61' και για ένα δεκάλεπτο ήταν στο -3 από την κορυφή, αλλά ο Δικέφαλος ισοφάρισε και το τελικό 1-1 έθεσε και τους δυο εκτός μάχης τίτλου με τον Δικέφαλο να διατηρεί το πλεονέκτημα στη μάχη της 2ης θέσης (που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League).
Στα (εντελώς αδιάφορα) play off για τις θέσεις 5-8 Λεβαδειακός και Άρης είναι οι δύο που διεκδικούν την 5η θέση καθώς νίκησαν εύκολα Βόλο (3-0) και ΟΦΗ (3-1).
Στην 7η αγωνιστική των play outs μεγάλοι κερδισμένοι ήταν Κηφισιά και Παναιτωλικός που νίκησαν στις έδρες Πανσερραϊκού και Ατρόμητου αντίστοιχα με την ΑΕΛ και τον Αστέρα να μένουν στο 1-1 που κρατά την ομάδα της Τρίποληγς εκτός επικίνδυνης ζώνης και την ΑΕΛ στο -3.
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1
Η ΑΕΚ μπήκε στην 4η αγωνιστική των play off για τον τίτλο με τον αέρα των 6 βαθμών και υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό όλοι πίστευαν ότι το ματς θα εξελισσόταν σε πάρτι τίτλου, όπως και έγινε, αλλά μέχρι να εμφανιστούν τα χαμόγελα στα πρόσωπα των κιτρινόμαυρων έπρεπε να ζήσουν και να επιβιώσουν από ένα πραγματικό θρίλερ... Ειδικά εκείνο το δεκάλεπτο που ο ΠΑΟ ήταν μπροστά με 0-1 και ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα κέρδιζε με 1-0 τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο.
Οι πράσινοι έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς όταν στο 6' ο Παντελίδης σημάδεψε τον Στρακόσα, για να αρχίσει η Ένωση από το 15' και μετά να κυκλοφορεί καλύτερα τη μπάλα, ωστόσο ο Λαφόν είπε όχι σε Κοϊτά (8') και Περέιρα (21'). Το ματς είχε εξαιρετικό ρυθμό με τον Κοντούρη στο 39' να δοκιμάζει το πόδι του και τον Στρακόσα να διώχνει πολύ δύσκολα, ενώ η φάση του ημιχρόνου έγινε στο 45'+2' όταν ο Βάργκα σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ (που επιβεβαίωσε το VAR).
Τπ β' ημίχρονο δεν είχε συγκινήσεις μέχρι το 62' όταν ο Τσέριν σημάδεψε το δοκάρι και στην εξέίξη της φάσης ο Τεττέη με κεφαλιά έκανε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκολιτς στο 66' έριξε στο ματς τον Ζίνι και στο 72' ο Αγκολέζος εκμεταλλεύτηκε την κακή πρώτη επαφή του Πάλμερ Μπράουν για να σκοράρει μ' ένα ξερό σουτ για το 1-1. Το γήπεδο απέκτησε ξανά σφυγμό, ο Ζίνι στο 75' είχε δοκάρι, αλλά στο 85' είδε τον Πάντοβιτς να μην μπορεί να βρει τον Τζούρισιτς και τη μπάλα να περνά παράλληλα από την εστία της.
Πλέον είχε χαθεί κάθε τακτική με τον Λαφόν στο 89' να κάνει εκπληκτική διπλή επέμβαση σε Ρότα, Γιόβιτς, όμως στο 90'+3' ο Σέρβος με απίθανη κεφαλιά ψαράκι έβγαλε την ασίστ στον Ζοάο Μάριο που από κοντά νίκησε τον Γάλλο και μετέτρεψε την Allwyn Arena σε ηφαίστειο που μόλις είχε εκραγεί...
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1
Ήταν το αποτέλεσμα που δεν ήθελε κανένας από τους δύο, καθώς μόνο με νίκη (και απώλεια της ΑΕΚ) θα είχαν ουσιαστικές ελπίδες για τον τίτλο.
Ωστόσο στο τέλος της βραδιάς αυτός που χαμογελά είναι ο ΠΑΟΚ που διατήρησε το προβάδισμα για τη 2η θέση και το αήττητο στις φετινές του αναμετρήσεις με τους ερυθρόλευκους που σήμερα ήταν και πάλι ανώτεροι, αλλά όχι ουσιαστικοί.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, πίεσε ασφυκτικά τον ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου τη μπάλα στα πόδια του, αλλά είχε φύλακα άγγελο τον Γίρι Παβλένκα.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν κάποια άστοχα σουτ, πριν το 23' προκαλέσουν το πρώτο «αχ» στην κερκίδα με τον Ελ Κααμπί να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να προσπαθεί να νικήσει με λόμπα τον Παβλένκα που έδιωξε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τσέχος τερματοφύλακας έδιωξε εντυπωσιακά τόσο το σουτ του Ποντένσε, όσο και αυτό του Τσικίνιο. Οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να πιέζουν, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αμύνεται μαζικά (είχε μια καλή στιγμή με το εντλώς άστοχο πλασέ του Κένι) διώχοντας απλά τη μπάλα με το ημίχρονο να τελειώνει χωρίς άλλες συγκινήσεις.
Με την έναρξη του 2ου ημιχρόνου ο Παβλένκα παραλίγο να γίνει μοιραίος καθώς από την κακή απομάκρυνση της μπάλας ο Ελ Κααμπί βρήκε στο τετ α τετ, πλάσαρε και ο Κεντζιόρα με τη... γάμπα έσωσε τον ΠΑΟΚ.που αδυνατούσε να αλλάξει δύο πάσες και στο 61' το πλήρωσε. Σέντρα του Έσε, ο Ροντινέι κινήθηκε στην πλάτη του Μπάμπα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.
Κι ενώ η εικόνα του αγώνα εδειχνε ότι το 2-0 δεν θα αργήσει (με τον Παβλένκα να γλιτώνει τον ΠΑΟΚ σε νέο τετ α τετ) στο 69' ο ΠΑΟΚ (είχαν μπει Τάισον, Οζντόεφ) ισοφάρισε με τον Κωνσταντέλια και το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά με τον Δικέφαλο να απειλεί για το 1-2 με Γερεμέγιεφ, Κωνσταντέλια (τρομερή επέμβαση Τζολάκη) και τον Ολυμπιακό να απαντά με Ζέλσον, Ταρέμι (τα πλασέ του δίπλα από το δοκάρι).
Το Χ δεν βόλευε κανέναν στη μάχη του τίτλου, αλλά ευνοούσε τον ΠΑΟΚ στη μάχη της 2ης θέσης με τον Ισπανό διαιτητή στο 86' να δίνει πέναλτι για τους φιλοξενούμενους, αλλά με την παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω καθώς δεν υπήρχε χέρι και εκεί τελείωσαν και οι συγκινήσεις στο χορτάρι με το γκολ της ΑΕΚ στο 90'+3' να... παγώνει τους πάντες.
Playoff (1-4)
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 30 αγώνες)
1. ΑΕΚ 70
2. ΠΑΟΚ 62
3. Ολυμπιακός 62
4. Παναθηναϊκός 51
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Η τελευταία αγωνιστική (6η, 17/5)
19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Playoffs (5-8)
Άρης - ΟΦΗ 3-1
Ο ΟΦΗ δεν έχει... συνέλθει ακόμη από την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο Κόντης όσο κι αν προσπαθεί δεν μπορεί να βρει κίνητρο για τους παίκτες του που έχουν εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο Άρης κατάφερε να τον κερδίσει για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του Άρη ο Κριστάν Κουαμέ, με τον Ιβοριανό να πετυχαίνει δύο γκολ, αλλά το σκορ άνοιξε ο Μπενχαμίν Γκαρέ ολοκληρώνοντας στο 19' με ιδανικό τρόπο την αντεπίθεση του Άρη.
Ο ΟΦΗ έβγαλε μια κάποια αντίδραση, αλλά οι όποιες ευκαιρίες δημιούργησε σταμάτησαν στον εξαιρετικό Αθανασιάδη, με τον Κουαμέ να κάνει το 2-0 στο 43' με εξαιρετική κεφαλιά.
Στο Β' ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν κάπως, ωστόσο στο 60' ο Ράσιτς σημάδεψε το δοκάρι του ΟΦΗ και στο 79' ο Κουαμέ από κοντά πέτυχε το 3-0.
Το γκολ της τιμήςγια τον ΟΦΗ ήρθε στο 89' και ήταν πραγματικά εξαιρετικό με τον Νέιρα να εκτελεί τον Αθανασιάδη διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.
Βόλος - Λεβαδειακός 0-3
Αφού τον φιλοδώρησε με πέντε γκολ στη Λιβαδειά την προηγούμενη αγωνιστική, ο Λεβαδειακός έβαλε άλλα τρία γκολ στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα στη μάχη της 5ης θέσης (η οποία όμως είναι χωρίς ευρωπαϊκό αντίκρισμα)
Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Λεβαδειακός ξεκίνησε καλύτερα, είχε δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο, αλλά όσο περνούσε η ώρα οι φιλοξενούμενοι ανέβαζαν στροφές, πήραν τον έλεγχο του αγώνα και στο 40' ο Πεντρόσο άνοιξε το σκορ με τρομερό ψαλιδάκι!
Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του Β' ημιχρόνου (55') ο Πεντρόσο από την ασίστ του Μπάλτσι πέτυχε το 2-0 και εκεί το ματς είχε τελειώσει με τον Λεβαδειακό να φτάνει στο 0-3 με το πλασέ του Βήχου.
Τα αποτελέσματα (4η)
Άρης - ΟΦΗ 3-1
Βόλος - Λεβαδειακός 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 30 αγώνες)
1. Λεβαδειακός 28
2. Άρης 25
3. ΟΦΗ 20
4. Βόλος 17
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 13/5)
17:00 Βόλος - Άρης
17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ
Playouts
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
Διπλό παραμονής για την Κηφισιά με αντεπίθεση στο 2ο ημίχρονο του αγώνα στις Σέρρες. Ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ, κόντρα στη ροή του ματς, στο 28' με τον Ιβάν.
Ωραία μπαλιά από τον Δοϊρανλή, ο Ριέρα γύρισε την μπάλα στον Ιβάν ο οποίος πρόλαβε τον Μποτία και νίκησε τον Ραμίρεζ για το 1-0.
Η Κηφισιά σκόραρε στο 48' με τον Θεοδωρίδη αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ αλλά στο 63' ήρθε το 1-1.
Ο Κονατέ σέντραρε και στο 63' ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε με πλασέ. Ο Θεοδωρίδης με υπέροχη ενέργεια από τα δεξιά έβγαλε μπαλιά στον Μπένι ο οποίος με πλασέ έγραψε το 1-2 στο 85'.
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Χρυσό βαθμό στη Λάρισα από την ΑΕΛ πήρε ο Αστέρας Τρίπολης.
Η ομάδα της Αρκαδίας αν και οι Θεσσαλοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς κατάφερε να προηγηθεί. Στο Στο 19’ ο Μπαρτόλο έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, ο Αλμύρας έσπασε την μπάλα στον Μακέντα και ο Ιταλός φορ από κοντά διαμόρφωσε το 0-1.
Η ΑΕΛ όμως έφτασε στην ισοφάριση στο 39'. Ο Σαγάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πασά να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά για το 1-1.
Στο 60’ ο Ευαγγέλου υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο, όμως μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του.
Στο 66΄ ο Σαγκάλ πλάσαρε από τα δεξιά, όμως ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-1 μέχρι το φινάλε.
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2
Ανατροπή σε 11' και νίκη στο Περιστέρι για τον Παναιτωλικό. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 7' με σουτ του Τσούμπερ μετά από σέντρα του Ουκάκι και στο 9' πέτυχε και 2ο γκολ με τον Μουτουσαμί αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR λόγω φάουλ του Μπακού στον Μαυρία στο ξεκίνημα της φάσης.
Ο Ατρόμητος κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά στην επανάληψη ο Παναιτωλικός έδειξε πόσο ήθελε το ματς.
Η είσοδος στον αγώνα των Μπουχαλάκη, Ματσάν ανέβασε τα... καναρίνια. Στο 51' ο Ματσάν ισοφάρισε μετά από ωραία μπαλιά του Σμυρλή και στο 62' ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι μέσω VAR και ο Γκαρσία έγραψε το 1-2.
Τρία λεπτά νωρίτερα είχε ακυρωθεί - με την υπόδειξη του VAR - ως οφσάιντ το φοβερό γκολ του Μπάκου.
Αποτελέσματα (7η)
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 33 αγώνες)
1. Ατρόμητος 40
2. Κηφισιά 37
3. Παναιτωλικός 34
4. Αστέρας Τρίπολης 29
5. Πανσερραϊκός 28
6. ΑΕΛ 26
Η 8η αγωνιστική (12/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά - Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός - ΑΕΛ
Η 9η αγωνιστική (16/5)
19:00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ - Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός
Η 10η αγωνιστική (21/5)
19:00 Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ
19:00 Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης
