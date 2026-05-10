Μεντιλίμπαρ: Πρέπει να είμαστε δεύτεροι, δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς, ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία
Μεντιλίμπαρ: Πρέπει να είμαστε δεύτεροι, δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς, ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ολυμπιακό να είναι καλός αλλά να μην κερδίζει για ακόμα μια φορά στη σεζόν τον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη με τον Δικέφαλο να έχει την ισοβαθμία για την 2η θέση. Μετά το παιχνίδι ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στο Cosmote TV για την εικόνα του Ολυμπιακού αλλά και την μάχη της 2ης θέσης.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο ματς αλλά ένα ακόμη παιχνίδι που δε μπορέσαμε να νικήσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πολλές ευκαιρίες και πολλές προσπάθειες και δεν πέρασαν δύο λεπτά και δεχθήκαμε το γκολ. Πριν δεχθούμε το γκολ, δεχθήκαμε και άλλη απειλή από αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί, αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάνουμε, ξοδέψαμε τόσες ευκαιρίες και ακόμη μια φορά και στην άμυνα κινδυνεύσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε.
Δεν τελείωσαν οι στόχοι, πρέπει να είμαστε στη δεύτερη θέση, μένουν δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό.
Φυσικά και μπορούμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση αν και δεν το αποδεικνύουμε. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, δείχνουμε στα παιχνίδια μας ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ισχυροί και έχουμε τη δυνατότητα, δεν καταφέρνουμε να βάλουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι, δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Ότι μπορούμε, μπορούμε αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».
Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη με τον Δικέφαλο να έχει την ισοβαθμία για την 2η θέση. Μετά το παιχνίδι ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στο Cosmote TV για την εικόνα του Ολυμπιακού αλλά και την μάχη της 2ης θέσης.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο ματς αλλά ένα ακόμη παιχνίδι που δε μπορέσαμε να νικήσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πολλές ευκαιρίες και πολλές προσπάθειες και δεν πέρασαν δύο λεπτά και δεχθήκαμε το γκολ. Πριν δεχθούμε το γκολ, δεχθήκαμε και άλλη απειλή από αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί, αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάνουμε, ξοδέψαμε τόσες ευκαιρίες και ακόμη μια φορά και στην άμυνα κινδυνεύσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε.
Δεν τελείωσαν οι στόχοι, πρέπει να είμαστε στη δεύτερη θέση, μένουν δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό.
Φυσικά και μπορούμε να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση αν και δεν το αποδεικνύουμε. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, δείχνουμε στα παιχνίδια μας ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ισχυροί και έχουμε τη δυνατότητα, δεν καταφέρνουμε να βάλουμε γκολ. Πρέπει να είμαστε δεύτεροι, δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Ότι μπορούμε, μπορούμε αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα