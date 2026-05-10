Το μπουγέλο των παικτών της ΑΕΚ στον Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου του Σέρβου, δείτε βίντεο
Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός

Οι ποδοσφαιριστές του Σέρβου τον αποθέωσαν μετά το τέλος του αγώνα και όταν πήγε για την καθιερωμένη συνέντευξή τύπου τον μπουγέλωσαν

Σε κάθε κατάκτηση πρωταθλήματος ο προπονητής της ομάδας που το κατακτά, πέφτει «θύμα» των παικτών του και δέχεται αδιαμαρτύρητα το γνωστό μπουγέλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.



Ο τεχνικός της ΑΕΚ την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου μετά το 2-1 επί του Παναθηναϊκού, την στιγμή που πήγε να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη, δέχθηκε την πιο ωραία... επίθεση που μπορεί να δεχθεί κάποιος.

Οι παίκτες της ομάδας του έτρεξαν προς το μέρος του και άρχισαν όλοι να του πετάνε νερό, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Αυτός φυσικά χαιρόταν την κάθε στιγμή και αδιαμαρτύρητα έγινε μούσκεμα από τους «τρελαμένους» ποδοσφαιριστές και βοηθούς του.

