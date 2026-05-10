Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας θα φτάσει στην Ελευσίνα ο Έλληνας επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο Αττικόν για καραντίνα 45 ημερών

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός. Το αεροσκάφος C27 της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα (Κυριακή) από την Ελλάδα και υπολογίζεται να φτάσει σε 5 ώρες στην Ολλανδία. Θα παραλάβει τον Ελληνα επιβάτη και θα απογειωθεί και πάλι για την πτήση της επιστροφής.



Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:



Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.



Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

