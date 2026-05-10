Φαβορί για να πάρει wild card για την επόμενη Euroleague ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Τα σενάρια για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στην επόμενη Euroleague είχαν κοπάσει, καθώς όλοι πίστευαν ότι θα περάσει πρώτα την πόρτα του Euro Cup και αργότερα θα φτάσει ξανά στην ελίτ.
Το σερβικό Basketball Sphere όμως γράφει το βράδυ της Κυριακής (10/5) ότι ο Δικέφαλος είναι το φαβορί για να πάρει την wild card στη Euroleague για την περίοδο 2026/27, αρκεί η Μπουργκ να μην κάνει χρήση του δικαιώματός της να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ως κάτοχος του EuroCup και η Μονακό αποχαιρετήσει.
«H EuroLeague αναμένεται να χορηγήσει μία wild card για την επόμενη σεζόν, ενδεχομένως και δύο, όταν ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με την Βιλερμπάν.
Φαίνεται απίθανο η Μονακό να βρει χρήματα για να παραμείνει ελκυστική, ενώ και οι μέτοχοι της διοργάνωσης δεν ενδιαφέρονται να την κρατήσουν κοντά τους για τα επόμενα χρόνια.
Στη θεωρία, η μπάλα είναι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Μπουργκ. Αν αποφασίσουν να παίξουν στη EuroLeague, θα πρέπει να μετακομίσουν στη Λιόν και να παίξουν σε ένα από τα δύο γήπεδα της Βιλερμπάν.
Αν δεν παίξει, τότε η θέση θα δοθεί με wild card, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για να δοθεί στη Μπεσίκτας.
Όταν η Γκραν Κανάρια κατέκτησε το EuroCup και αρνήθηκε το εισιτήριο, η Τουρκ Τέλεκομ ζήτησε τη θέση της, όμως αυτή δόθηκε τελικά στη Βαλένθια.
Οι μέτοχοι είχαν ψηφίσει και τελικά προτίμησαν την Βαλένθια», αναφέρει το Basketball Sphere.
«Κάτι παρόμοιο αναμένεται να συμβεί και τώρα αν η Μπουργκ αρνηθεί. Σύμφωνα με τις πηγές μας, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί και είναι έτοιμος να επενδύσει πολλά χρήματα.
Το πρότζεκτ θυμίζει εκείνα της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Dubai BC, ενώ το γεγονός ότι οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν φέτος σε διοργάνωση της FIBA, δεν φαίνεται πως θα αποτελέσει εμπόδιο» προσθέτει ο συντάκτης Μίροσλαβ Ντραγκόλιεβιτς.
Θυμίζουμε ότι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδωσε το τιμόνι της ομάδας στον Αντρέα Τρινκιέρι, στοχεύει σε παίκτες της EuroLeague με επταψήφια συμβόλαια, ενώ πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου που θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο.
