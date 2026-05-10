Στα playoffs του Champions League η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πότε θα παίξει
Στα playoffs του Champions League η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πότε θα παίξει
Το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26/8) - Εάν δεν τα καταφέρει πάει στη League Phase του Europa League
Η ΑΕΚ θριάμβευσε στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Φάληρο κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Αυτό σημαίνει πως πλέον γνωρίζει και το ευρωπαϊκό της εισιτήριο.
Η ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς θα συμμετάσχει στα Play Offs του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26). Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο απευκταίο σενάριο που δεν προκριθεί στο Champions League θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. O Δικέφαλος και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα μπουν τελευταίοι στην ευρωπαϊκή μάχη το καλοκαίρι.
Η ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς θα συμμετάσχει στα Play Offs του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26). Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο απευκταίο σενάριο που δεν προκριθεί στο Champions League θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. O Δικέφαλος και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα μπουν τελευταίοι στην ευρωπαϊκή μάχη το καλοκαίρι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα