Κούπερ Φλαγκ: Ο rookie των Μάβερικς βαδίζει στα... χνάρια των Κόμπι και ΛεΜπρόν

Ακόμα κι αν οι Μάβερικς ηττήθηκαν από τους Γκρίζλις με 96-102, ο Κούπερ Φλαγκ συνεχίζει να γράφει ιστορία και να... κυνηγάει τον ΛεΜπρον Τζέιμς ξεπερνώντας τον Κόμπι Μπράιαντ