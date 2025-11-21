Μπάγερν: «Καμπάνα» τριών αγωνιστικών της UEFA στον Λουίς Ντίαζ για το σκληρό φάουλ στον Χακίμι - Βίντεο
Μπάγερν: «Καμπάνα» τριών αγωνιστικών της UEFA στον Λουίς Ντίαζ για το σκληρό φάουλ στον Χακίμι - Βίντεο

Ο Κολομβιανός που σκόραρε δις στο 2-1 επί της Παρί αποβλήθηκε για σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι και θα χάσει Άρσεναλ (26/11), Σπόρτινγκ (9/12) και Σεν Ζιλουάζ (21/1)

Ο Λουίς Ντίαζ της Μπάγερν Μονάχου τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι, αφού αποβλήθηκε στη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της κατόχου του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League νωρίτερα μέσα στον μήνα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) η UEFA.

Ο Ντίαζ σημείωσε και τα δύο γκολ στο Παρίσι, αλλά αποβλήθηκε για ένα βίαιο μαρκάρισμα στον Αχράφ Χακίμι της Παρί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η Παρί επιβεβαίωσε μία μέρα αργότερα ότι ο Χακίμι υπέστη σοβαρό διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και ο Μαροκινός μπακ δεν έχει αγωνιστεί έκτοτε για τον σύλλογο της Ligue 1.

Ο Χακίμι παρέλαβε το βραβείο του Αφρικανού Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς την Τετάρτη (19/11), ανεβαίνοντας στη σκηνή κουτσαίνοντας και χρησιμοποιώντας ένα σκούτερ για να μετακινείται.



Ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, περίμενε πως ο Ντίαζ θα έχανε μόνο την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άρσεναλ την Τετάρτη (26/11), όμως ο Κολομβιανός εξτρέμ θα απουσιάσει επίσης από τα εντός έδρας παιχνίδια με τη Σπόρτινγκ στις 9 Δεκεμβρίου και με τη Σεν Ζιλουάζ στις 21 Ιανουαρίου.

«Οι πληροφορίες μου είναι ότι έχει τιμωρηθεί με μία αγωνιστική... Θα απογοητευτώ αν οι πληροφορίες μου δεν είναι σωστές», δήλωσε ο Κομπανί νωρίτερα την Παρασκευή (21/11).

Η Μπάγερν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του Champions League με 12 βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια, μία από τις τρεις ομάδες με το απόλυτο, μαζί με την επόμενη αντίπαλό της, Άρσεναλ, και την Ίντερ.

