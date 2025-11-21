Τσέλσι: Ο Κόουλ Πάλμερ έσπασε το δάχτυλο του ποδιού του σε... πόρτα, χάνει Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

Ο άσος της Τσέλσι θα μείνει εκτός δράσης για μία ακόμη εβδομάδα, καθώς έσπασε το μικρό δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, χτυπώντας το σε πόρτα στο σπίτι του και η επιστροφή του πήρε αναβολή