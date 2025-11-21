Τσέλσι: Ο Κόουλ Πάλμερ έσπασε το δάχτυλο του ποδιού του σε... πόρτα, χάνει Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ

Ο Κόουλ Πάλμερ
θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ακόμα μία εβδομάδα, όχι λόγω του προηγούμενου τραυματισμού του, αλλά εξαιτίας ενός απίστευτου ατυχήματος που είχε στο σπίτι του την Τετάρτη το βράδυ. Ο νεαρός Άγγλος επιθετικός της Τσέλσι
έσπασε το μικρό δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, χτυπώντας το σε πόρτα.
Ο 23χρονος, ο οποίος επρόκειτο να επιστρέψει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, θα λείψει για λίγο ακόμα διάστημα.
«Δεν είναι διαθέσιμος για το Σάββατο σίγουρα, για την Μπαρτσελόνα σίγουρα και για την Άρσεναλ σίγουρα», δήλωσε ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα.
Ο Μαρέσκα επιβεβαίωσε το ατύχημα με χιούμορ, λέγοντας ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν συχνά:
«Δυστυχώς, είχε ένα ατύχημα στο σπίτι όπου χτύπησε το δάχτυλο του ποδιού του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Εγώ ξυπνάω πολλές φορές τη νύχτα – χτυπάω το κεφάλι μου, τα πόδια μου, τα πάντα – οπότε μπορεί να συμβεί».
Ο Πάλμερ αγωνίστηκε τελευταία φορά στην ήττα 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 20 Σεπτεμβρίου. Παρότι η Τσέλσι έχει δείξει βελτίωση (τρίτη θέση) και έχει κερδίσει οκτώ από τους 11 αγώνες που ακολούθησαν, ο Μαρέσκα τόνισε την αξία του Πάλμερ:
«Νιώθω πολύ καλύτερα όταν ο Κόουλ είναι στο γήπεδο και όλοι θέλουμε τον Κόουλ στο γήπεδο. Ταυτόχρονα, όταν ο Κόουλ δεν είναι στο γήπεδο, πρέπει να βρούμε λύση. Η ομάδα τα πηγαίνει πολύ καλά, αλλά είμαστε καλύτεροι με τον Κόουλ. Ήταν σχεδόν έτοιμος να επιστρέψει».
Για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Μπέρνλι, οι Έντσο Φερνάντεζ, Πέδρο Νέτο και Μπενουά Μπαντιασίλ είναι διαθέσιμοι.
Ο Μαρέσκα επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ραχίμ Στέρλινγκ και ο Αξέλ Ντισασί παραμένουν στο περιθώριο, παρά την προπόνηση του αμυντικού με την πρώτη ομάδα κατά τη διάρκεια της διακοπής.
