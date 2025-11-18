Ασταμάτητη η Εθνική Κ21 διέλυσε με 4-0 την Ιρλανδία και συνέχισε αήττητη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού - Δείτε βίντεο

Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Με γκολ των Αλεξίου, Γκούμα, Τζίμα (πεν.) και Σμυρλή, η εκπληκτική Εθνική Κ21 συνέτριψε τη Βόρειο Ιρλανδία, έκανε το 5χ5 και παραμένει επικεφαλής στη βαθμολογία των προκριματικών του Euro
Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να... παρασέρνει οποιαδήποτε ομάδα σταθεί στο δρόμο της! Η Ελλάδα U21 έκλεισε τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Euro U21 2027 με νίκη, καθώς επικράτησε της Βόρειας Ιρλανδίας με 4-0 στη Λιβαδειά, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη συνεχίζει πρώτη και απόλυτη, καθώς έκανε το 5Χ5.
Έτσι ξεκίνησε
Ο Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε την Εθνική Ελπίδων σε διάταξη 4-3-3. O Μπότης ήταν στην εστία, με τους Κουτσογούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του. Κοντούρης, Καλοσκάμης και Γκούμας στα χαφ. Παπακανέλλος - Σμυρλής εξτρέμ και φορ ο Τζίμας.
Επτά λεπτά ήταν αρκετά
Η Ελλάδα ήταν ανώτερη από την αρχή μέχρι το φινάλε και τελείωσε το ματς με 16-3 τελικές, ενώ είχε περίπου 70% κατοχή. Η Γαλανόλευκη προηγήθηκε στο 19ο λεπτό. Ο Σμυρλής πέρασε την μπάλα στην περιοχή για τον Άλεν, ο οποίος έκανε το γύρισμα, η μπάλα έμεινε στην περιοχή και ο Αλεξίου με σουτ άνοιξε το σκορ.
Ύστερα από 7 λεπτά ο Σμυρλής πάτησε περιοχή έπειτα από κάθετη του Τζίμα, έκανε ντρίμπλα, ο ΜακΜούλαν απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκούμας με κεφαλιά έκανε το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Δεν έκοψε ταχύτητα στο δεύτερο μέρος
Η Εθνική συνέχισε με το ίδιο τέμπο και στο δεύτερο μέρος. Στο 62ο λεπτό Φίλων, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στην ανάπαυλα αντί του Κουτσογούλα, πάτησε περιοχή, ανατράπηκε και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Τζίμας ανέλαβε το πέναλτι και με υπέροχη εκτέλεση αλά Πανένκα ανέβασε το δείκτη το σκορ στο 3-0. Αξιοσημείωτο πως ο νεαρός φορ έχει βρει δίχτυα και στα τέσσερα τελευταία ματς της Εθνικής Ελπίδων.
Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα στο 81ο λεπτό. Έπειτα από υπέροχη κυκλοφορία ο Μπρέργκου έβγαλε το Σμυρλή σε θέση βολής και ο εξτρέμ του Παναιτωλικού με άψογο τελείωσε διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Ελλάδα U21: Μπότης, Κουτσογούλας (46′ Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63′ Μπρέγκου), Γκούμας (73′ Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (83′ Αποστολάκης), Τζίμας (64′ Μπρέγκου)
Βόρεια Ιρλανδία U21: ΜακΜιούλαν, Ράσελ (83′ ΜακΚάν), Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ (46′ Μπριγκς), Μόρισον (68′ ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46′ Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68′ Ντόχερτι), Μπαρ
