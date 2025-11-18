Ασταμάτητη η Εθνική Κ21 διέλυσε με 4-0 την Ιρλανδία και συνέχισε αήττητη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού - Δείτε βίντεο

Με γκολ των Αλεξίου, Γκούμα, Τζίμα (πεν.) και Σμυρλή, η εκπληκτική Εθνική Κ21 συνέτριψε τη Βόρειο Ιρλανδία, έκανε το 5χ5 και παραμένει επικεφαλής στη βαθμολογία των προκριματικών του Euro