Προκριματικά Μουντιάλ: Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Αεροδρόμιο Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του νεαρού επιθετικού κόντρα στην Ουγγαρία
Ο παροξυσμός στην Ιρλανδία μετά τη μυθική ανατροπή στη Βουδαπέστη, που τους έστειλε στα μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, καλά κρατεί με τον 23χρονο Τρόι Πάροτ να αποτελεί πλέον εθνικό ήρωα
Ωστόσο, η απίθανη Ιρλανδία κάνοντας το 3χ3 και κυρίως επικρατώντας με 2-0 την περασμένη Πέμπτη επί της Πορτογαλίας και με 3-2 της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη, ολοκλήρωσε μια απίστευτη ανατροπή, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ούγγρους που είχαν το προβάδισμα με 2-1 έως το 80'.
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τρόι Πάρροτ ο οποίος μετά τα δύο γκολ κόντρα στην Πορτογαλία, πέτυχε χατ τρικ κόντρα στους Μαγιάρους με το τρίτο γκολ να έρχεται στο 90'+6' στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα.
Με το που σημειώθηκε το γκολ όλη η Ιρλανδία σηκώθηκε στο πόδι και το πρώτο βίντεο που έγινε viral ήταν αυτό από την παμπ στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, με τις κάμερες να καταγράφουν τις εκπληκτικές αντιδράσεις των οπαδών.
Scenes in the Dublin Airport bar when Ireland score a 96th minute winner to secure a World Cup playoff spot! 🇮🇪 ⚽️— Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025
(A hat tip to the passenger in the cream jacket who refused to leave his baggage unattended 🧳) https://t.co/1gnB7i8ng1
Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η επιτυχία της Εθνικής θα είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης για τις επόμενες εβδομάδες και ο Τρόι Πάροτ το πρόσωπο της επικαιρότητας και έτσι σήμερα το πρωί αποφάσισαν να μετονομάσουν το αεροδρόμιο προς τιμήν του. Όποιος έμπαινε στους επίσημους λογαριασμούς του αερολιμένα και δεν ήξερε τι είχε συμβεί προφανώς και θα σάστιζε καθώς αντί για Dublin Airport θα διάβαζε «Troy Parrot Aiport».
Feck it. Doing it. 🦜 pic.twitter.com/lMidtjZwnT— Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025
«Feck it. Doing it.» έγραφε η λεζάντα στο ποστάρισμα με το νέο όνομα του αεροδρομίου (σε ελεύθερη μετάφραση «Στο καλό. Το κάνουμε» με τη συγκεκριμένη φράση να δείχνει ότι ήταν μία απόφαση της στιγμής με μια μεγάλη δόση τρέλας), αλλά η αποδοχή από τον κόσμο έκανε τους εμπνευστές της να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.
Fresh off the plane and still buzzing - we grabbed the first Ireland fans returning from the Hungary match to hear their instant reactions! 🇮🇪⚽️✨@IrelandFootball pic.twitter.com/BCillAoZzL— Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 17, 2025
A trip to remember! 🦜🇮🇪⚽️— Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 17, 2025
Derek Byrne and Adam Bollard from Dublin don’t just have the memories from Budapest! They’ve got “pecked by the parrot” tattoos to remember the trip by.
“There’s a t missing, but there you go. I can’t remember getting it!”
🤣 pic.twitter.com/IVJjZ6mQ9j
