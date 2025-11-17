Προκριματικά Μουντιάλ: Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Αεροδρόμιο Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του νεαρού επιθετικού κόντρα στην Ουγγαρία
Ο παροξυσμός στην Ιρλανδία μετά τη μυθική ανατροπή στη Βουδαπέστη, που τους έστειλε στα μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, καλά κρατεί με τον 23χρονο Τρόι Πάροτ να αποτελεί πλέον εθνικό ήρωα

Μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είχε μόλις έναν βαθμό και κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει έστω και τη δεύτερη θέση ( που οδηγεί στα μπαράζ και σε μια δεύτερη ευκαιρία) στον 6ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ωστόσο, η απίθανη Ιρλανδία κάνοντας το 3χ3 και κυρίως επικρατώντας με 2-0 την περασμένη Πέμπτη επί της Πορτογαλίας και με 3-2 της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη, ολοκλήρωσε μια απίστευτη ανατροπή, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ούγγρους που είχαν το προβάδισμα με 2-1 έως το 80'.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τρόι Πάρροτ ο οποίος μετά τα δύο γκολ κόντρα στην Πορτογαλία, πέτυχε χατ τρικ κόντρα στους Μαγιάρους με το τρίτο γκολ να έρχεται στο 90'+6'  στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα.

Ουγγαρία – Ιρλανδία: 2-3 (MD 6, 16/11/25)


Με το που σημειώθηκε το γκολ όλη η Ιρλανδία σηκώθηκε στο πόδι και το πρώτο βίντεο που έγινε viral ήταν αυτό από την παμπ στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, με τις κάμερες να καταγράφουν τις εκπληκτικές αντιδράσεις των οπαδών.



Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η επιτυχία της Εθνικής θα είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης για τις επόμενες εβδομάδες και ο Τρόι Πάροτ το πρόσωπο της επικαιρότητας και έτσι σήμερα το πρωί αποφάσισαν να μετονομάσουν το αεροδρόμιο προς τιμήν του. Όποιος έμπαινε στους επίσημους λογαριασμούς του αερολιμένα και δεν ήξερε τι είχε συμβεί προφανώς και θα σάστιζε καθώς αντί για Dublin Airport θα διάβαζε «Troy Parrot Aiport».



«Feck it. Doing it.» έγραφε η λεζάντα στο ποστάρισμα με το νέο όνομα του αεροδρομίου (σε ελεύθερη μετάφραση  «Στο καλό. Το κάνουμε» με τη συγκεκριμένη φράση να δείχνει ότι ήταν μία απόφαση της στιγμής με μια μεγάλη δόση τρέλας), αλλά η αποδοχή από τον κόσμο έκανε τους εμπνευστές της να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση.

Φυσικά, viral έγιναν και τα βίντεο με τους εκδρομείς που επέστρεφαν από τη Βουδαπέστη έχοντας παρακολουθήσει τη συγκλονιστική νίκη της ομάδας τους.




