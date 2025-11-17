Προκριματικά Μουντιάλ: Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετονομάστηκε σε «Αεροδρόμιο Τρόι Πάροτ» μετά το χατ τρικ του νεαρού επιθετικού κόντρα στην Ουγγαρία

Ο παροξυσμός στην Ιρλανδία μετά τη μυθική ανατροπή στη Βουδαπέστη, που τους έστειλε στα μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, καλά κρατεί με τον 23χρονο Τρόι Πάροτ να αποτελεί πλέον εθνικό ήρωα