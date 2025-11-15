Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Super League 2: Διπλό με ανατροπή η Καλαμάτα στο Μαρκόπουλο (2-3) - «Eξάρα» και κορυφή η Νίκη Βόλου μαζί με Αναγέννηση Καρδίτσας - Βίντεο
Η Καλαμάτα στο +5 από τον Πανιώνιο στο Β' όμιλο - Νίκη Βόλου και Αναγέννηση έφυγαν με διπλά από την Θεσσαλονίκη στον Α' όμιλο
Η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα με 3-2 από το Μαρκόπουλο και διατηρείται στην κορυφή του Β΄ ομίλου της Super League 2, αυξάνοντας μάλιστα σε πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τον δεύτερο Πανιώνιο (το ματς του οποίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β΄ αναβλήθηκε).
Απέναντι στην -αήττητη μέχρι σήμερα στην έδρα της- Μαρκό, η «μαύρη θύελλα» βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, από γκολ του Ριτσοτάκη, αλλά αντέδρασε με τους Κωτσόπουλο (38΄), Τσέλιο (48΄) και Βαφέα (61΄). Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 65΄ με τον Καλλέργη, αλλά η πελοποννησιακή ομάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου:
Μαρκό - Καλαμάτα 2-3
Ελλάς Σύρου - Χανιά 16/11
Παναργειακός - Ηλιούπολη 16/11
Athens Kallithea - Αιγάλεω 16/11
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β΄ αναβολή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9 Αγώνες)
1. Καλαμάτα 26 -10αγ.
2. Πανιώνιος 21
3. Athens Kallithea 16
4. Μαρκό 16 -10αγ.
5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3
Στην κορυφή με «εξάρα» η Νίκη Βόλου, μαζί και η Αναγέννηση Καρδίτσας
Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας έκαναν το... καθήκον τους στα σημερινά παιχνίδια για την 10η αγωνιστική της Super League 2 και συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Α΄ ομίλου, σε αναμονή της αυριανής (16/11) αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης Β΄ με τον Ηρακλή. Η Νίκη Βόλου πέρασε πολύ ευκολότερα του αναμενομένου από τη Θεσσαλονίκη, καθώς συνέτριψε 6-1 τον ΠΑΟΚ Β΄ με σκόρερ τους Λώλη (3΄), Λουκίνα (15΄), Βουτσά (25΄), Γιακουμάκη (67΄), Τσέλιο (73΄) και Βέλλιο (76΄). Ο Καλαϊτσίδης πέτυχε στο 81΄ το γκολ της τιμής για τους «ασπρόμαυρους», που παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις.
Με τους τρεις βαθμούς έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία με γκολ του Στίκα στο 18΄ νίκησε 1-0 τον Μακεδονικό και παραμένει δυναμικά στην «κούρσα» της ανόδου. Στη μάχη της παραμονής, ο Νέστος Χρυσούπολης με σκόρερ τον Γλυνό (66΄) πήρε πολύτιμο «τρίποντο» επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», αφήνοντας την ομάδα της Ηπείρου στην τελευταία θέση της κατάταξης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου:
Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
ΠΑΟΚ Β΄ - Νίκη Βόλου 1-6
ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - ΠΟΤ Ηρακλής 16/11
Καβάλα - Καμπανιακός 16/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
1. Νίκη Βόλου 23
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 23
3. ΠΟΤ Ηρακλής 21 -9αγ.
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20 -9αγ.
5. ΠΑΟΚ Β’ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11
7. Καμπανιακός 8 -9αγ.
8. Καβάλα 6 -9αγ.
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5
