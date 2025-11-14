Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Αλκαράθ και επίσημα Νο1 της χρονιάς: Αήττητος στο ATP Finals και με σεζόν - ορόσημο
Ο Αλκαράθ και επίσημα Νο1 της χρονιάς: Αήττητος στο ATP Finals και με σεζόν - ορόσημο
Ο 22χονος Ισπανός εξασφάλισε τη θέση του στο τέλος του 2025 ως Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης (ATP Year-End No. 1), νικώντας τον Λορέντσο Μουζέτι στα ATP Finals
Ο Κάρλος Αλκαράθ στέφθηκε Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις για το τέλος της σεζόν 2025 (ATP Year-End No. 1 presented by PIF), μετά τη νίκη του επί του Λορέντσο Μουζέτι στα Nitto ATP Finals στο Τορίνο. Ο Ισπανός, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων αήττητος (3-0), εξασφάλισε τη διάκριση για δεύτερη φορά στην καριέρα του (είχε προηγηθεί το 2022).
Η «μάχη» με τον Σίνερ και το τέλειο δεύτερο μισό
Ο Αλκαράθ έφτασε στο τουρνουά των κορυφαίων (Finals) σε μάχη σώμα με σώμα με τον μεγάλο του αντίπαλο, Γιάνικ Σίνερ.
«Σημαίνει τα πάντα για μένα, για να είμαι ειλικρινής. Το Νο. 1 στο τέλος της χρονιάς είναι πάντα ένας στόχος», δήλωσε ο Αλκαράθ. «Στην αρχή της χρονιάς, έβλεπα το Νο. 1 πολύ, πολύ μακριά [με] τον Γιάνικ να κερδίζει σχεδόν κάθε τουρνουά που έπαιζε. Αλλά από τα μέσα της σεζόν και μετά, έθεσα στόχο το Νο. 1, επειδή ένιωσα ότι ήταν εκεί... Τελικά το κατάφερα. Για μένα, σημαίνει τα πάντα».
Ρεκόρ και Ιστορικά ορόσημα το 2025
Η χρονιά του 22χρονου Αλκαράθ ήταν γεμάτη επιτεύγματα:
Διπλό No. 1: Είναι μόλις ο δεύτερος εν ενεργεία παίκτης που εξασφαλίζει τη θέση Νο. 1 στο τέλος της χρονιάς πάνω από μια φορά (μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει 8).
Τίτλοι-Ρεκόρ: Κέρδισε οκτώ τίτλους το 2025 (οι περισσότεροι σε μία σεζόν), συμπεριλαμβανομένων δύο Grand Slam (Roland Garros και US Open), τριών Masters 1000 (Monte-Carlo, Ρώμη, Σινσινάτι) και τριών ATP 500.
Open Era: Με τους δύο Grand Slam τίτλους του φέτος, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην Open Era που κατακτά έξι τίτλους Slam, πίσω μόνο από τον Μπιορν Μποργκ (επίσης 22 ετών).
Ο επικός τελικός του Roland Garros
Ο θρίαμβος του Αλκαράθ στο Roland Garros ήταν ιδιαίτερα αξιομνημόνευτος. Έσωσε τρία championship points κόντρα στον Σίνερ στον τελικό, σε έναν αγώνα που διήρκεσε πέντε ώρες και 29 λεπτά, καταγράφοντας ρεκόρ ως ο μακροβιότερος τελικός στην ιστορία του τουρνουά. Έγινε επίσης ο μόλις ένατος παίκτης στην Open Era που ανατρέπει το σκορ, κερδίζοντας τελικό Grand Slam αφού βρέθηκε πίσω με δύο σετ.
Η «μάχη» με τον Σίνερ και το τέλειο δεύτερο μισό
Ο Αλκαράθ έφτασε στο τουρνουά των κορυφαίων (Finals) σε μάχη σώμα με σώμα με τον μεγάλο του αντίπαλο, Γιάνικ Σίνερ.
«Σημαίνει τα πάντα για μένα, για να είμαι ειλικρινής. Το Νο. 1 στο τέλος της χρονιάς είναι πάντα ένας στόχος», δήλωσε ο Αλκαράθ. «Στην αρχή της χρονιάς, έβλεπα το Νο. 1 πολύ, πολύ μακριά [με] τον Γιάνικ να κερδίζει σχεδόν κάθε τουρνουά που έπαιζε. Αλλά από τα μέσα της σεζόν και μετά, έθεσα στόχο το Νο. 1, επειδή ένιωσα ότι ήταν εκεί... Τελικά το κατάφερα. Για μένα, σημαίνει τα πάντα».
Introducing the 2025 year-end World No.1...@carlosalcaraz 🔝👏#NittoATPFinals pic.twitter.com/JxhiQ5tRVu— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025
Ρεκόρ και Ιστορικά ορόσημα το 2025
Η χρονιά του 22χρονου Αλκαράθ ήταν γεμάτη επιτεύγματα:
Διπλό No. 1: Είναι μόλις ο δεύτερος εν ενεργεία παίκτης που εξασφαλίζει τη θέση Νο. 1 στο τέλος της χρονιάς πάνω από μια φορά (μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει 8).
Τίτλοι-Ρεκόρ: Κέρδισε οκτώ τίτλους το 2025 (οι περισσότεροι σε μία σεζόν), συμπεριλαμβανομένων δύο Grand Slam (Roland Garros και US Open), τριών Masters 1000 (Monte-Carlo, Ρώμη, Σινσινάτι) και τριών ATP 500.
Open Era: Με τους δύο Grand Slam τίτλους του φέτος, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην Open Era που κατακτά έξι τίτλους Slam, πίσω μόνο από τον Μπιορν Μποργκ (επίσης 22 ετών).
Número uno ☝️🌎🏆@carlosalcaraz #NittoATPFinals pic.twitter.com/XnACtghvZb— Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2025
Ο επικός τελικός του Roland Garros
Ο θρίαμβος του Αλκαράθ στο Roland Garros ήταν ιδιαίτερα αξιομνημόνευτος. Έσωσε τρία championship points κόντρα στον Σίνερ στον τελικό, σε έναν αγώνα που διήρκεσε πέντε ώρες και 29 λεπτά, καταγράφοντας ρεκόρ ως ο μακροβιότερος τελικός στην ιστορία του τουρνουά. Έγινε επίσης ο μόλις ένατος παίκτης στην Open Era που ανατρέπει το σκορ, κερδίζοντας τελικό Grand Slam αφού βρέθηκε πίσω με δύο σετ.
Ο Αλκαράθ έκλεισε τη φάση των ομίλων αήττητος και ως νικητής του "Jimmy Connors Group" θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Αλεξάντερ Ζβέρεφ - Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ στους ημιτελικούς του Σαββάτου.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα