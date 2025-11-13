Το «no way» του Έβανς που... πάγωσε το ΣΕΦ - Η παρακάμερα από το Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις, βίντεο
Κίναν Έβανς Ολυμπιακός Ζάλγκιρις Euroleague

Το «no way» του Έβανς που... πάγωσε το ΣΕΦ - Η παρακάμερα από το Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις, βίντεο

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε μόλις για 2' και υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Το «no way» του Έβανς που... πάγωσε το ΣΕΦ - Η παρακάμερα από το Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις, βίντεο
Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε για να παίξει στη Euroleague για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2024 στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις στις 12 Νοεμβρίου 2025. 

Ο Αμερικανός δεν πρόλαβε να κλείσει δύο λεπτά στο παρκέ του ΣΕΦ και έπεσε στο έδαφος κρατώντας το αριστερό του πόδι. Το ΣΕΦ που τον αποθέωνε πριν από λίγα λεπτά όταν πέρασε στο παιχνίδι «πάγωσε». 

Ο Πίτερς και ο Ράιτ τρέχουν να κρατήσουν τον Αμερικανό που έχει σηκωθεί από το έδαφος και φωνάζει «no way». Στο ΣΕΦ πέφτει σιωπή... Όλοι παγώνουν. 

Το «αποκλείεται» ακούγεται από κάθε φίλαθλο στο ΣΕΦ. Αργότερα η διάγνωση θα δείξει ρήξη αχίλλειου τένοντα. 

Πάντως ο Αμερικανός θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες για να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού 

Η παρακάμερα του Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις (12/11/25)



