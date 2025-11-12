Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
ΑΕΚ: Σενάριο από την Ρωσία για τον αριστερό μπακ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα
Στη Ρωσία έγραψαν πως ο Μάρκο Νίκολιτς συνομίλησε με τον πρώην παίκτη του για την προοπτική της Ενωσης
Ο Ναΐρ Τικνιζιάν είναι ένας παίκτης που γνωρίζει καλά ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς καθώς όταν ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ Μόσχας είχε εισηγηθεί την απόκτησή του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τον Αρμένιο διεθνή μπακ να πραγματοποιεί επτά συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή.
Σενάριο από τη Ρωσία συνδέει ξανά τον Τικνιζιάν με τον Νίκολιτς καθώς ρωσικό δημοσίευμα του Sportaran υποστηρίζει ότι «ο 24χρονος αριστερός μπακ συγκεντρώνει ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους, ανάμεσα στους οποίους και από την ΑΕΚ». Υποστηρίζει μάλιστα ότι «η ΑΕΚ είχε ενδιαφερθεί και το καλοκαίρι που μας πέρασε, όμως ο Ερυθρός Αστέρας είχε κλείσει τον παίκτη πληρώνοντας το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ στη Λοκομοτίβ».
Όπως τονίζεται στη Ρωσία, «ο Τικνιζιάν θα ήθελε πάντως να πάρει μεταγραφή για την Πόρτο, η οποία έχει συνδεθεί με την περίπτωσή του, με τον Ερυθρό Αστέρα να αξιώνει ένα ποσό άνω των 1,7 εκατ. ευρώ που δαπάνησε».
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πάντως τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την πλευρά της ΑΕΚ, η οποία για τη συγκεκριμένη θέση έχει τόσο τον Τζέιμς Πένραϊς, όσο και τον Σταύρο Πήλιο. Ο Τικνιζιάν είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική Αρμενίας. Υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028. Τη φετινή σεζόν με την ομάδα του Βελιγραδίου μετράει 18 συμμετοχές με μια ασίστ.
