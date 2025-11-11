Ντόρσεϊ για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις: Να ετοιμαστούμε για μια μάχη υψηλού επιπέδου
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Κίναν Έβανς
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (21:15) Ζάλγκιρις για την 10η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην Media Day ενόψει της αναμέτρησης με την πρωτοπόρο της διοργάνωσης.
«Παίζουν πολύ καλά μέχρι στιγμής, είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Πρέπει να ετοιμαστούμε για μια πολύ σκληρή μάχη και ένα παιχνίδι κορυφαίου επιπέδου. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά και να φέρουμε τη νίκη στο σπίτι μας. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να ξεκινήσει έτσι η διπλή εβδομάδα» είπε αρχικά.
Αμέσως μετά ο Ντόρσεϊ σχολίασε την επιστροφή του Κίναν Έβανς αναφέροντας: «Ο Έβανς φέρνει ένα διαφορετικό επίπεδο στην θέση των pointguard. Ελπίζουμε να κρατήσει το μομέντουμ του, προφανώς ήταν ένα εξαιρετικό ντεμπούτο για αυτόν. Είναι ένας δυναμικός παίκτης, σκοράρει καλά και θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς. Αρκεί να μείνει υγιής και θα είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι για εμάς».
