Ολυμπιακός: Ο τραυματισμός του Νιλικίνα φέρνει τον Έβανς στην 12αδα του αγώνα με την Ζαλγκίρις
Ο Γάλλος άσος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων και ο Κίναν Έβανς θα κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα και στη Euroleague κόντρα στην πρώην ομάδα του
Αφού αγωνίστηκε για πρώτη φορά, μετά από 533 ημέρες, με τον Ολυμπιακό στη Basket League, όπως όλα δείχνουν ο Κίναν Έβανς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως παίκτης του Ολυμπιακού και στην Euroleague.
Ο Φρανκ Νιλικίνα έχει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και δεν υπολογίζεται για το αυριανό ματς με την Ζαλγκίρις, οπότε ο Αμερικανός θα είναι σίγουρα στην 12άδα κι από κει πέρα είναι στο χέρι του Γιώργου Μπαρτζώκα το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι...
«Δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω, πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει το παιχνίδι την Κυριακή με προμηθέα και την επόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague. Αλλά ατυχώς για εμάς ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο που γι' αυτό και δεν έπαιξε καθόλου μετά το πρώτο διάστημα στο ματς για το πρωτάθλημα. Θα είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα και ανάλογα το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.», είπε αρχικά ο ερυθρόλευκος τεχνικός και συμπλήρωσε:
«Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας».
Για το αν περίμενε την... έκρηξη του Ράιτ: «Ναι, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να καταλάβεις. Έχει καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ πέρα τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, χαιρόμαστε πολύ που έχει ένα περιβάλλον που παίζει καλά εκεί».
Για τον Φρανσίσκο: «Έχει μεγάλη επίδραση, impact. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με μεγάλη ταχύτητα, με αυτοπεποίθηση. Πρέπει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συστηματικός και συνεπής. Ακόμα και αν βρει τις φάσεις, που θα τις βρει και σκοράρει, θα πρέπει να συνεχίσεις να εφαρμόζεις το πλάνο. Προφανώς στις μεγάλες νίκες που έκαναν είχε σημαντική επιρροή».
