Ολυμπιακός: Ο τραυματισμός του Νιλικίνα φέρνει τον Έβανς στην 12αδα του αγώνα με την Ζαλγκίρις

Ο Γάλλος άσος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων και ο Κίναν Έβανς θα κάνει ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα και στη Euroleague κόντρα στην πρώην ομάδα του