Κίναν Έβανς: «Σε όλη αυτήν τη διαδικασία προσπαθούσα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι» - Βίντεο
SPORTS
Basket League Κίναν Έβανς Ολυμπιακός

Κίναν Έβανς: «Σε όλη αυτήν τη διαδικασία προσπαθούσα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι» - Βίντεο

Ο Αμερικανός έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και μίλησε για τις δυσκολίες που πέρασε λόγω των τραυματισμών του

Κίναν Έβανς: «Σε όλη αυτήν τη διαδικασία προσπαθούσα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι» - Βίντεο
Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε μετά από 533 ημέρες για τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός έδειξε απέναντι στην Καρδίτσα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL πως σιγά σιγά και όσο μένει υγιής, αποκτώντας ρυθμό, μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, που τον στήριξε όλο αυτό το διάστημα.

Ο ίδιος μίλησε μετά την αναμέτρηση, απαντώντας για την αυτοπεποίθηση που έδειξε πως έχει σε αρκετές προσπάθειες, παρά την αγωνιστική αποχή. «Έτσι είμαι. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία προσπαθούσα να θυμίζω στον εαυτό μου ποιος είμαι. Όταν ρίχνεις αρκετή δουλειά, ειδικά μετά από τόσο καιρό, έχεις πίστη στον εαυτό σου. Οι συμπαίκτες μου με ενθάρρυναν, το ίδιο και οι προπονητές μας. Αυτό βοηθάει αρκετά» τόνισε.



«Νιώθω καλά. Στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου ήμουν λίγο κουρασμένος αλλά νιώθω καλά που επιτέλους επέστρεψα, έπαιξα μπροστά στους φιλάθλους μας» ανέφερε ο Αμερικανός. Ενώ σε ερώτηση για το πλάνο και το πώς αναμένεται να ενταχθεί από εδώ και στο εξής, τόνισε πως απλώς βλέπει καθημερινά πώς νιώθει, σε συνεργασία με τους φυσικοθεραπευτές και το ιατρικό επιτελείο.



«Πηγαίνω μέρα με τη μέρα, εξαρτάται και από το πώς αισθάνομαι. Αν όλα πηγαίνουν καλά, τότε απλώς προχωράμε» είπε ο Έβανς, που απάντησε και στο πόσο τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός. «Χρειαζόμαστε άπαντες. Ελπίζω να μπορέσω να έχουμε μία υγιή όσο το δυνατόν σεζόν όλοι μας και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι καλό».

Οι αριθμοί του Κίναν Έβανς στο Ολυμπιακός - Καρδίτσα
Κλείσιμο
Λεπτά - 19'20''
Πόντοι - 15
Δίποντα - 5/6
Τρίποντα - 2/3
Βολές - 3/3
Ριμπάουντ - 2 (1 επ.)
Ασίστ - 5
Κλεψίματα - 1
Λάθη - 1



Ειδήσεις σήμερα:

Λύθηκε το μυστήριο της viral φωτογραφίας από τη μέρα της ληστείας στο Λούβρο - Ποιος είναι ο «νεαρός με τη φεντόρα»;

Νέος κύκλος ισχυρός καταιγίδων από το απόγευμα και για 40 ώρες: Οι 7 περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος στον 42ο Αυθεντικο Μαραθώνιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης