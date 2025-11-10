Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η Λιλ κινείται νομικά εναντίον οπαδών της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Μετά τα περιστατικά σε Βελιγράδι και Στρασμπούρ, ο σύλλογος ανακοινώνει ταυτοποίηση εμπλεκομένων και κατάθεση μηνύσεων
Η Λιλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (10/11) ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον ορισμένων φιλάθλων της, ύστερα από περιστατικά ρητορικής μίσους και ρατσιστικών ύβρεων που σημειώθηκαν στη θύρα των φιλοξενούμενων κατά τους αγώνες της με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και κόντρα τη Στρασμπούρ την περασμένη εβδομάδα.
«Η ομάδα μας καταδικάζει απερίφραστα τη μη αποδεκτή συμπεριφορά που παρατηρήθηκε, καθώς και τις εκφράσεις μίσους και τις ρατσιστικές προσβολές που ακούστηκαν από ορισμένα άτομα στη θύρα των φιλοξενούμενων, στα ταξίδια σε Βελιγράδι και Στρασμπούρ την Πέμπτη και την Κυριακή», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.
«Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και εντελώς αντίθετες προς τις αξίες που ο σύλλογος πρεσβεύει και προωθεί με συνέπεια». Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δείχνουν ορισμένους φιλάθλους της Λιλ να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια της ήττας με 2-0 από τη Στρασμπούρ για τη Ligue 1 την Κυριακή (9/11).
Η Λιλ είχε επίσης ηττηθεί 1-0 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa League. «Συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν σήμερα το πρωί. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης των εμπλεκόμενων ατόμων, με σκοπό την υποβολή πολλαπλών μηνύσεων στις αστυνομικές αρχές», πρόσθεσε ο σύλλογος. «Η Λιλ σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον τους και να επιδιώξει την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων».
