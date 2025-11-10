Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Super League 2: Με Βασιλόγιαννη στις καθυστερήσεις η Καλλιθέα 1-0 την Ηλιούπολη
Η ομάδα του Οφρυδόπουλου έπιασε την Μαρκό στην 3η θέση
Με γκολ του Ανδρέα Βασιλόγιαννη στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης, η Καλλιθέα επιβλήθηκε της Ηλιούπολης με 1-0 στα Ψαχνά, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στον Β΄ όμιλο της Super League 2.
Η νικήτρια έφτασε στους 16 βαθμούς κι έπιασε την Μαρκό στην τρίτη θέση, ενώ ο σύλλογος των νοτίων προαστίων παρέμεινε στους 4 και είναι προτελευταίος.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
Χανιά – Πανιώνιος 0-2
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β αναβολή
Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου 2-0
Παναργειακός – Μαρκό 0-1
Ηλιούπολη – Καλλιθέα 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
1. Καλαμάτα 23
2. Πανιώνιος 21
3. Καλλιθέα 16
4. Μαρκό 16
5. Ολυμπιακός Β 13 -8αγ.
Επόμενη αγωνιστική (10η):
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ελλάς Σύρου – Χανιά
Παναργειακός – Ηλιούπολη
Μαρκό – Καλαμάτα
Athens Kallithea – Αιγάλεω
