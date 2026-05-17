Κλείνουν νωρίτερα 4 σταθμοί του Μετρό στη Γραμμή 2 από σήμερα το βράδυ λόγω έργων
Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του Μετρό τίθενται σε εφαρμογή λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Από σήμερα το βράδυ (17/05) και για τις ημέρες από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Σεπόλια, Αττική, Σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας.

Ωστόσο, στον σταθμό Αττική η γραμμή 1 του ΗΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί προσωρινά η λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία θα συνδέει την Ομόνοια με τον Άγιο Αντώνιο κατά τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το Μετρό στη συγκεκριμένη διαδρομή.
