Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εθνική Ελλάδας: Επίσημη η κλήση του Τεττέη, επέστρεψε και ο Μπακασέτας αντί του Κωνσταντέλια
Εθνική Ελλάδας: Επίσημη η κλήση του Τεττέη, επέστρεψε και ο Μπακασέτας αντί του Κωνσταντέλια
Ο επιθετικός της Κηφισιάς αντικατέστησε τον Φώτη Ιωαννίδη στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας
Ο Ανδρέας Τεττέη είναι η επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας. Πλέον η κλήση του Έλληνα φορ της Κηφισιάς πήρε επίσημη μορφή, καθώς ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ.
Επιπρόσθετα στην αποστολή της Γαλανόλευκης επιστρέφει και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επίσης τραυματία, Γιάννη Κωνσταντέλια.
Ο αρχηγός της Εθνικής και του Παναθηναϊκού δεν είχε κληθεί λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες, όμως λόγω του προβλήματος που αποκόμισε ο «Ντέλιας» στον οπίσθιο μηριαίο στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο βρέθηκε ξανά στις κλήσεις.
Από την πλευρά του ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο ματς της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα.
Στις 12:00 της Δευτέρας οι δυο έξτρα κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθούν στο ξενοδοχείο της Εθνικής, όπου θα ενταχθούν στην αποστολή ενόψει των αγώνων με τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Επιπρόσθετα στην αποστολή της Γαλανόλευκης επιστρέφει και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επίσης τραυματία, Γιάννη Κωνσταντέλια.
Ο αρχηγός της Εθνικής και του Παναθηναϊκού δεν είχε κληθεί λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες, όμως λόγω του προβλήματος που αποκόμισε ο «Ντέλιας» στον οπίσθιο μηριαίο στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο βρέθηκε ξανά στις κλήσεις.
Από την πλευρά του ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο ματς της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα.
Στις 12:00 της Δευτέρας οι δυο έξτρα κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βρεθούν στο ξενοδοχείο της Εθνικής, όπου θα ενταχθούν στην αποστολή ενόψει των αγώνων με τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα