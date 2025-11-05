Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος για να αναλάβει τη Γουλβς
Ο Ρουί Βιτόρια υποψήφιος για να αναλάβει τη Γουλβς

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει η ομάδα της Premier League για τον πάγκο της

Πορτογάλος έφυγε, Πορτογάλος είναι πιθανό να έρθει και πάλι στο Μολινό, έδρα της Γουλβς.

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα (λίγες εβδομάδες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του για τρία χρόνια) και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια είναι ένας από τους υποψήφιους αντικαταστάτες του.



Ο έμπειρος τεχνικός μετά την αποχώρηση του από τη Μπενφίκα έχει δουλέψει σε Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ελλάδα και μετά το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο ταμείο ανεργίας.

Η Γουλβς από την πλευρά της είναι ουραγός της βαθμολογίας με μόλις δύο βαθμούς, ενώ αν τελικά συμφωνήσει με τον Περέιρα τότε θα είναι ξανά τέσσερις οι Πορτογάλοι προπονητές που θα δουλεύουν στην Premier League όπου συνεχίζουν οι Ρούμπεν Αμορίμ (Γιουνάιτεντ),  Μάρκο Σίλβα (Φούλαμ), Νούνο Εσπίριτο Σάντο (Γουέστ Χαμ).

