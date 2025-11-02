Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Volley League ανδρών: Ο Παναθηναϊκός με περίπατο, νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό στο Ρέντη
Οι πρωταθλητές Ελλάδας με απολύτως πειστική εμφάνιση επικράτησαν πολύ εύκολα του αιωνίου αντιπάλου τους στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς
Ανώτερος σε όλους τους τομείς ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής και μαζί με τον Μίλωνα είναι οι μόνες ομάδες που συνεχίζουν αήττητες στη Volley League.
Με μαέστρο τον Ιταλό πασαδόρο Λούκα Σπίριτο και πρωταγωνιστές τους ακραίους Ντμιτρο Γιάντσουκ και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου φάνηκε η πιο ολοκληρωμένη ομάδα στο ντέρμπι και πήρε δίκαια το τρίποντο. Οι «πράσινοι» πίεσαν πολύ με το σερβίς τους και ειδικά με τον Γιάντσουκ που για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα δείχνει πως είναι ο αθλητής που μπορεί να κάνει τη διαφορά που θέλει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι έπιασαν 59% αποτελεσματικότητα στην επίθεση έναντι 48 του Ολυμπιακού ο οποίος έδειξε ασταθής στην υποδοχή, δε βρήκε ρυθμό στο σερβίς και δεν απείλησε ουσιαστικά τον «αιώνιο» αντίπαλο του. Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ατανασίεβιτς με 14 πόντους και για τον Παναθηναϊκό ο Γιάντσουκ με 16.
Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1 αλλά γρήγορα ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 4-5 μετά από κόντρα επίθεση του Ανδρεόπουλου. Έκτοτε οι πράσινοι δεν έχασαν το προβάδισμα και ξέφυγαν με +4 (15-19) με τον Γιάντσουκ. Ο Γκαρντίνι κάλεσε τάιμ άουτ αλλά ο άσσος του Γκάσμαν ανέβασε και άλλο τη διαφορά (17-22). Ο Αμερικανός κεντρικός έχασε το σερβίς (18-22) και οι ερυθρόλευκοι με σέρβερ τον Ατανασίεβιτς μείωσαν σε 20-22. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία για κόντρα επίθεση αλλά η λάθος συνεννόηση από Τζιάβρα-Νεντέλκοβιτς έδωσε την αλλαγή στον Παναθηναϊκό (20-23) για να ακολουθήσει το άουτ σερβίς του Σέρβου κεντρικού για το 22-25.
Στο δεύτερο σετ οι δύο συνεχόμενοι άσσοι του Ατανασίεβιτς έκαναν το σκορ 4-4. Ο Παναθηναϊκός όμως με πίεση στο σερβίς, καλά στημένο μπλοκ άμυνα πήρε κεφάλι με 7-11 μετά από κόντρα επίθεση του Νίλσεν. Οι ερυθρόλευκοι μείωσαν σε 11-13 αλλά ο Γιάντσουκ πήρε την αλλαγή (11-14) και με τα δικά του σερβίς οι πράσινοι έτρεξαν σερί 0-4 για να γίνει το σκορ 11-18 με κόντρα επίθεση του Ανδρεόπουλου. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μπει στη διεκδίκηση του σετ και με τον Νίλσεν έγινε το 17-25.
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον Γιάντσουκ να δίνει προβάδισμα δύο πόντων στον Παναθηναϊκό (5-7) αλλά γρήγορα ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με τον Πέριν πέρασε μπροστά με 8-7. Με άσσο του Ουκρανού οι πράσινοι ξέφυγαν με 11-15 αλλά οι ερυθρόλευκοι μείωσαν στον πόντο μετά από παράβαση του Νίλσεν (15-16). Μετά το τάιμ άουτ του Ανδρεόπουλου οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά διαφορά τριών πόντων με άσσο του Σπίριτο (15-18), o Γιάντσουκ έδωσε τρία ματς μπολ στην ομάδα του (21-24) και στην επόμενη φάση ο Πέριν κάρφωσε άουτ για το τελικό 21-25.
Ένταση στο φινάλε
Ενώ όλα κατά τη διάρκεια του αγώνα κύλησαν ήρεμα, με το σφύριγμα της λήξης προέκυψε ένταση με τους παίκτες του Ολυμπιακού εκνευρισμένοι να ζητούν τον λόγο από τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, αλλά γρήγορα τα πνεύματα ηρέμησαν.
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 22-25
2ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 17-25
3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 21-25
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ προήλθαν: 6 άσσοι, 29 επιθέσεις (48%), 4 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν: 9 άσσοι, 44 επιθέσεις (59%), 5 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 0-3 (22-25, 17-25, 21-25) σε 82΄.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αντρέα Γκαρτίνι): Πέρριν 12π. (10/15επ., 2 άσσοι, 29%υπ., 24%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 13 (10/21επ., 3 άσσοι), Δαλακούρας 6 (5/13επ., 11%υπ., 5%αρ.), Καβάνα 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 3 (3/6επ.) / Τζιάβρας (λ. - 8%υπ.), Λινάρδος, Καπετανίδης, Χασμπάλα, Πιτακούδης 2 (1/1επ., 1 μπλοκ).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10. (6/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Γιάντσουκ 16 (12/14επ., 4 άσσοι, 48%υπ., 44%αρ.), Νίλσεν 14 (13/22επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 12 (10/21επ., 2 άσσοι, 47%υπ., 40%αρ.), Σπίριτο 2 (2 άσσοι) / Χανδρινός (λ. – 50%υπ., 30%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης.
