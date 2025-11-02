Μαλεζάς μετά την ήττα της ΑΕΛ από τον Λεβαδειακό: «Έχει δίκιο ο κόσμος να γκρινιάζει, πρέπει να τους κάνουμε χαρούμενους»
Μαλεζάς μετά την ήττα της ΑΕΛ από τον Λεβαδειακό: «Έχει δίκιο ο κόσμος να γκρινιάζει, πρέπει να τους κάνουμε χαρούμενους»

Η ΑΕΛ γνώρισε την 4η ήττα της στο πρωτάθλημα

Μαλεζάς μετά την ήττα της ΑΕΛ από τον Λεβαδειακό: «Έχει δίκιο ο κόσμος να γκρινιάζει, πρέπει να τους κάνουμε χαρούμενους»
Νέα εντός έδρας ήττα για την ΑΕΛ Novibet  και 4η συνολικά στη Stoiximan Super League 1. 

Η ομάδα της Λάρισας έχασε 2-0 από τον Λεβαδειακό και μετά το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες της τ' άκουσαν από τον κόσμο που δεν μπορεί να βλέπει αυτή την εικόνα. 

Ο προπονητής της ομάδας Στέλιος Μαλεζάς είπε μετά το ματς:  «Ξεκινήσαμε πολύ καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες μας και στην πρώτη φάση που έκανε ο αντίπαλος, δεχθήκαμε το γκολ. Το χειρότερο δεν ήταν αυτό, αλλά ότι χάσαμε το μυαλό μας στη συνέχεια, γιατί για 10-15 λεπτά δεν υπήρχαμε στο παιχνίδι.


Στο δεύτερο μέρος παλεύαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε, δεν ήταν η μέρα μας, αλλά ακόμα και σε κακή ημέρα, στην ομάδα που βρισκόμαστε πρέπει να παίρνουμε πράγματα. Όταν η ομάδα δεν κερδίζει, ο κόσμος έχει δίκιο να γκρινιάζει. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας για να τους κάνουμε χαρούμενους».

