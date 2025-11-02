Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Superleague 2 (Β' όμιλος): Ο Πανιώνιος πέρασε 1-2 από την Σύρο, το Αιγάλεω 1-0 τα Χανιά στις καθυστερήσεις
Οι κυανέρυθροι μείωσαν στους 2 πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο Καλαμάτα
Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιώνιο για την 8η αγωνιστική στον Β' όμιλο της Superleague 2. Ο «Ιστορικός» πήρε ένα πολύ σπουδαίο και δύσκολο διπλό με 1-2 στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, απέναντι στην αξιόμαχη Ελλάς Σύρου, και μείωσε στους 2 πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2, Καλαμάτα.
Ο Βοϊλης με κεφαλιά ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη, που είχε τις στιγμές της στο ματς αλλά χρειάστηκε να φτάσει στο φινάλε (83') για να επικρατήσει των Συριανών που είχαν καλή παρουσία στο παιχνίδι και μάλιστα προηγήθηκαν νωρίς (4') με τον Προβυδάκη.
Μετά από τρεις αγωνιστικές με δυο ισοπαλίες - μια ήττα το Αιγάλεω επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε κόντρα στα Χανιά με 1-0, χάρη σε γκολ του Μιχάλη Κουιρουκίδη στις καθυστερήσεις και «έπιασε» την Ελλάς Σύρου στους 9 βαθμούς.
Το ματς είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις. Στο 77ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Ισάλα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους Κρητικούς με δέκα παίκτες. Το Σίτι αξιοποίησε το προβάδισμα του και βρήκε το γκολ της νίκης στο 90+5' με «εκτελεστή» τον Κουιρουκίδη.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Athens Kallithea - Μαρκό 1-1
Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1
Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη 2-3
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 1-2
Αιγάλεω - Χανιά 1-0
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα 20
2. Πανιώνιος 18
3. Μαρκό 13
Επόμενη αγωνιστική (9η)
Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β'
Ηλιούπολη - Athens Kallithea
Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου
Χανιά - Πανιώνιος
Παναργειακός - Μαρκό
