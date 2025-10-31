Παναθηναϊκός: Χωρίς έξι ποδοσφαιριστές στον Βόλο οι «πράσινοι»
Eπέστρεψαν οι Τζούριτσιτς και Τσέριν που πήραν «ανάσες» στον αγώνα Κυπέλλου

Την τελευταία τους προπόνηση πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν έτσι την μίνι προετοιμασία τους για το ματς με τους Βολιώτες, στο οποίο θα έχουν την στήριξη 7 χιλ. οπαδών του.

Μετά την λήξη του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για το αγώνα αυτό και δεν συμπεριέλαβε σ' αυτή έξι ποδοσφαιριστές, που ήταν τραυματίες. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος. Θεραπεία έκαναν οι Καλάμπρια και Σάντσες.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, έδωσαν έμφαση στην τακτική και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.




