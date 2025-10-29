Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Γκολ-ζωγραφιά στην Τούμπα: Ο Τούπτα με απευθείας κόρνερ μείωσε για την ΑΕΛ - Βίντεο
Γκολ-ζωγραφιά στην Τούμπα: Ο Τούπτα με απευθείας κόρνερ μείωσε για την ΑΕΛ - Βίντεο
Η ΑΕΛ βρήκε το γκολ της τιμής απέναντι στον ΠΑΟΚ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Σλοβάκου επιθετικού, σε μία στιγμή σπάνιας ποδοσφαιρικής ομορφιάς
Σε ένα κατά τα άλλα κυριαρχικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να πετύχει το γκολ της τιμής με έναν τρόπο σπάνιας ομορφιάς!
Ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείτο άνετα με 4-0, ο Σλοβάκος επιθετικός Λούμπομιρ Τούπτα, έκλεψε την παράσταση.
Στο 75ο λεπτό, ο 27χρονος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση ενός κόρνερ από τα αριστερά. Με ένα εξαιρετικό απευθείας χτύπημα με το δεξί πόδι, έστειλε τη μπάλα με φάλτσο κατευθείαν στην αριστερή γωνία της εστίας του ΠΑΟΚ, νικώντας τον τερματοφύλακα του δικεφάλου, Αντώνη Τσιφτσή.
