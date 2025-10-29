Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ο Νικ Καλάθης ανακοινώθηκε από την Παρτίζαν
Ο Νικ Καλάθης ανακοινώθηκε από την Παρτίζαν
Ο έμπειρος πλέι μέικερ αποχώρησε από τη Μονακό και θα ξανασμίξει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Η Παρτίζαν έψαχνε τον αντικαταστάτη του τραυματία Κάρλικ Τζόουνς, ο Νικ Καλάθης αναζητούσε μια ομάδα που θα του δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς φέτος είναι εκτός ροτέιτσιον Σπανούλη και η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν μάλλον αναμενόμενη.
Το μοναδικό εμπόδιο ήταν το συμβόλαιο του με τη Μονακό (1.4 εκατ.) με τους Μονεγάσκους να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος και να τον αποχαιρετούν για να τον καλωσορίσουν οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου.
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, γεννημένος και μεγαλωμένος στις ΗΠΑ, μετακόμισε το 2009 στον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά το κολέγιο, για να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι δυο τους κατέκτησαν μαζί την Ευρωλίγκα το 2011, δύο πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο Ελλάδας, με τον Καλάθη να παρουσιάζει εντυπωσιακή βελτίωση εκείνη την περίοδο.
Μετά την κοινή αποχώρησή τους από την Αθήνα το 2012, ο Καλάθης αγωνίστηκε στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, με την οποία κατέκτησε το EuroCup και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης. Έπειτα από ένα χρόνο στη Ρωσία, δοκίμασε την τύχη του στο NBA, παίζοντας δύο σεζόν με τους Memphis Grizzlies, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερες επιτυχίες.
Επέστρεψε στην Ευρώπη και τον ΠΑΟ για να ακολουθήσουν Μπαρτσελόνα, Φενερμπαχτσέ και Μονακό. Την περσινή σεζόν, ο Καλάθης είχε 13 συμμετοχές με τη Μονακό, με μέσο όρο 8,9 πόντους, 5,8 ασίστ και 3,7 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Μένει να δούμε αν ο Έλληνας γκαρντ θα είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι με τους Καταλανούς (20:30), ή αν θα περιμένει μέχρι την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στις 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα.
