Ρεσιτάλ ατυχίας για τον Καρβαχάλ: Μένει ξανά για 2-3 μήνες εκτός δράσης ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης

Νέο «σοκ» στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ντάνι Καρβαχάλ θα μείνει (ξανά) εκτός δράσης για διάστημα δύο έως τριών μηνών. Ο αρχηγός των «μερένχες» θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο γόνατο που είχε χειρουργηθεί τον Οκτώβριο του 2024, «λόγω παρουσίας ελεύθερου αρθρικού σώματος», όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος.

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον αρχηγό μας Ντάνι Καρβαχάλ από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε η παρουσία ελεύθερου αρθρικού σώματος στο δεξί γόνατο. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση», ανέφερε η ανακοίνωση των Μαδριλένων.

Ο Καρβαχάλ είχε απασχολήσει τα ισπανικά Μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω της έντασης με τον Λαμίν Γιαμάλ μετά το τέλος του «clasico» και των πιθανών συνεπειών στη συμμετοχή του με την εθνική Ισπανίας. Τίποτα, ωστόσο, δεν προμήνυε ότι θα αποκόμιζε τραυματισμό από τον αγώνα.

Ο αμυντικός μπήκε στο ματς στο 72ο λεπτό, αντί του Βαλβέρδε, και δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα όσο αγωνίστηκε. Ωστόσο, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ένιωσε ενοχλήσεις και, αφού το ανέφερε στους γιατρούς της ομάδας, υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/10) σε εξετάσεις που «έδειξαν» τη νέα ζημιά.

Η Ρεάλ δεν ανέφερε επισήμως το διάστημα αποθεραπείας, ωστόσο οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία δύο έως τριών μηνών. Ένα πολύ σοβαρό πλήγμα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη πως το πρόβλημα αφορά το ίδιο γόνατο στο οποίο είχε υποβληθεί σε επέμβαση στις 9 Οκτωβρίου 2024, μετά από ρήξη πρόσθιου χιαστού και αστάθεια στο έξω τμήμα του γονάτου.

Ο 32χρονος αμυντικός είχε μείνει τότε εννέα μήνες εκτός δράσης, επιστρέφοντας μόλις το καλοκαίρι για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Φέτος είχε ήδη χάσει σχεδόν έναν μήνα λόγω ενός μικρού μυϊκού προβλήματος στον γαστροκνήμιο, όμως στόχος του ήταν να ξαναβρεί ρυθμό ενόψει και του Μουντιάλ 2026.









Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Real Madrid C.F. (@realmadrid)



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ





