Άρης: Ανακοίνωσε τον Μίλιτσιτς ως νέο προπονητή

Ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2014 στην AZS Koszalin και από το 2015 έως το 2020 κοουτσάρισε την KK Włocławek, με τις προαναφερθείσες επιτυχίες.Από το 2020 έως το 2022 είχε τις τύχες της Stal Ostrów Wielkopolski. Τη σεζόν 2022-23 ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή της Besiktas, η οποία είχε ρεκόρ 2-13. Κατάφερε να την κρατήσει στην πρώτη κατηγορία με ρεκόρ 8-7 και το καλοκαίρι του 2023 ανέλαβε τη Napoli.Ο νέος κόουτς του ΑΡΗ Betsson, με το 10ο μπάτζετ στη λίγκα, οδήγησε την ιταλική ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Τη σεζόν 2024-25 αποχώρησε από τη Napoli και πλέον αναλαμβάνει τις τύχες του ΑΡΗ Betsson».