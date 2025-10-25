Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι μετά από έναν μήνα, μέσα και ο Τσικίνιο

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου ο Ροντινέι επιστρέφει έπειτα από έναν μήνα ενώ μέσα βρίσκεται και ο Τσικίνιο - Εκτός ο Ορτέγα με τον Ζέλσον