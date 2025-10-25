Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι μετά από έναν μήνα, μέσα και ο Τσικίνιο
Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι μετά από έναν μήνα, μέσα και ο Τσικίνιο
Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου ο Ροντινέι επιστρέφει έπειτα από έναν μήνα ενώ μέσα βρίσκεται και ο Τσικίνιο - Εκτός ο Ορτέγα με τον Ζέλσον
Όλα έτοιμα για το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τους Πειραιώτες να κάνουν γνωστή την αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι (21:00).
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξανά στη διάθεση του τον Ροντινέι μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας ενώ πρόλαβε να μπει στους εκλεκτούς και ο Τσικίνιο που είχε τραυματιστεί στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αντιθέτως, τόσο ο Ορτέγα όσο και ο Ζέλσον έμειναν εκτός.
Αναλυτικά στην αποστολή είναι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μάντσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξανά στη διάθεση του τον Ροντινέι μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας ενώ πρόλαβε να μπει στους εκλεκτούς και ο Τσικίνιο που είχε τραυματιστεί στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αντιθέτως, τόσο ο Ορτέγα όσο και ο Ζέλσον έμειναν εκτός.
Αναλυτικά στην αποστολή είναι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μάντσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
#OLYAEK: The Squad 📋 pic.twitter.com/UL6cJ36OKi— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 25, 2025
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα