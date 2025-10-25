Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι μετά από έναν μήνα, μέσα και ο Τσικίνιο
Ολυμπιακός Ροντινέι Τσικίνιο ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι μετά από έναν μήνα, μέσα και ο Τσικίνιο

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου ο Ροντινέι επιστρέφει έπειτα από έναν μήνα ενώ μέσα βρίσκεται και ο Τσικίνιο - Εκτός ο Ορτέγα με τον Ζέλσον

Ολυμπιακός: Επιστροφή Ροντινέι μετά από έναν μήνα, μέσα και ο Τσικίνιο
Όλα έτοιμα για το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τους Πειραιώτες να κάνουν γνωστή την αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι (21:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξανά στη διάθεση του τον Ροντινέι μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας ενώ πρόλαβε να μπει στους εκλεκτούς και ο Τσικίνιο που είχε τραυματιστεί στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αντιθέτως, τόσο ο Ορτέγα όσο και ο Ζέλσον έμειναν εκτός.

Αναλυτικά στην αποστολή είναι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μάντσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


